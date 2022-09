THE ART OF THE BRICK – A legnépszerűbb LEGO® művészeti kiállítás végre Budapestre érkezik!

Megosztás itt:

A szeptember 30-án nyíló kiállítás kurátora Elter Tamás művészettörténész elmondta: Magyarországon, ahogy a világ számos más országában is, a LEGO® az egyik legnépszerűbb játék. A fejlesztő hatású szórakoztató időtöltés nemtől és életkortól függetlenül ejti rabul a család minden tagját, a titka az alkotás örömében rejlik. Ezt fejlesztette művészi szintre Nathan Sawaya, aki az egyes szobrokat több tízezer kockákból alkotta meg. A kiállításon több mint 100.000 LEGO® kockából épült, lenyűgöző műalkotásokat láthatunk, például Monet híres festményét is életre kelti 3D-ben. A művész szerint az álmok kockáról kockára épülnek, és a LEGO® sokkal több mint egy játék!

A THE ART OF THE BRICK – A legnépszerűbb LEGO® művészeti kiállítás kurátora szerint a kiállítás egész napos program, amely lenyűgözi a felnőtteket és gyerekeket egyaránt, és természetesen a közös legozásra is lehetőséget ad. „A kiállítás bebizonyítja, hogy a képzelet sem szabhat határt, és célunk, hogy a családoknak, baráti társaságoknak, iskolai csoportoknak olyan élményprogramot biztosítsunk, ahol kiszakadva a zajos világból néhány órára a közösen alkotás örömét, az internetes játékok helyett a kézzel alkotás világát tegyük elérhetővé. A művészet és a játék találkozása nem kezdődhet elég korán, a művész elhivatott a legfiatalabbak képzőművészeti érzékenyítésére a szórakoztatás mellett.”

A szobrok mellett a Fun Zone óriási LEGO® medencével, foglalkozásokkal is várja a legkisebbeket és a fanatikus LEGO® rajongókat.

A kiállítás 2022. szeptember 30. és 2023. január 31. között látogatható Budapesten, a Komplex kiállítóközpontban (1061. Király utca 26.)

További információk és jegyvásárlás: https://artofthebrick.hu