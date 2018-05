Teltházas koncerten szólt be a kormánynak Roger Waters

A Pink Floyd alapítója és a modern rockzene egyik legmeghatározóbb egyénisége: Roger Waters adott telt házas koncertet szerda este a Papp László Budapest Sportarénában. A két és fél órás, világszínvonalban is innovatív látványvilágú show-ból természetesen nem maradtak ki a legnyagobb Floyd slágerek sem, úgy mint például a Wish You Were Here, a Welcome to the Machine, az Another Brick on the Wall vagy a Comfortably Numb.

A koncert érdekessége volt, hogy Waters régebbi lemezeiről nem csendültek fel szerzemények, csak a tavaly megjelent, a Radiohead producerével - Nigel Godrich-csel - közösen készített és a rajongók és a kritikusok által is nagyon kedvelt Is This The Life We Really Want-ról? válogatott a világsztár. Egyébként az idén a 75. Születésnapját ünneplő zenész hihetetlen profizmussal és lelkesedéssel hozta a tőle megszokott színvonalat. Talán senkit sem ért meglepetésként, hogy a politikai megnyilvánulásairól híres zenész Trump mellett az Orbán-kormánynak is üzent, - vagyis a közönségének tette fel a kérdést: megbízhatnak-e a kormányukban. A válasz tömören csak annyi volt (a zenész szerint ), hogy kurvára nem!

A Hír TV fotói:

