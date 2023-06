Teljes lett a hamarosan induló EXIT Fesztivál programja

Megosztás itt:

A négy nap során az EXIT Fesztivál Gorki List Nagyszínpadán a legnagyszerűbb művészeket köszöntheti a közönség az elektro-punktól a hip-hopig: The Prodigy, Skrillex, Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Sofi Tukker, Epica, a Viagra Boys, a Chase & Status és Mahmut Orhan. A fesztivál zárónapjára, július 9-re különleges csemegét tartogatnak: a hip-hop 50. születésnapján a Wu-Tang Clan és az Onyx rapistenek lépnek majd színpadra.

A kolosszális mts Dance Arena az EXIT Fesztiválon az elektronikus zene templomaként szolgál, és a legepikusabb fesztiválélményt hozza el, tele csodálatos pillanatokkal és varázslatos napfelkeltével. A Dance Arena több mint 20 éve bolygójelenséggé nőtte ki magát, olyan hellyé, amelyet a vezető globális média és művészek a világ legjobb elektronikus zenei színpadaként emlegetnek. Idén júliusban hagyományosan az egész színtér keresztútja lesz, olyan világsztárok fellépésével, mint Eric Prydz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Nina Kraviz, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Mind Against, Agents Of Time live, Gioli & Assia live, Ben Böhmer live és a Vintage Culture, hogy csak néhányat említsünk.

Az EXIT Fesztivál idei kiadása felejthetetlen élményt ígér, több ezer előadóval, akik több mint 40 színpadon és zónában mutatják be tehetségüket. A legendás Visa Fusion színpadon fellép majd: The Toasters, Dry Cleaning, Rudeboy feat. DJ DNA és még sokan mások.

Emellett az Explosive színpadon hagyományosan az ádáz harcore, metal és punk hangzásnak ad otthont, többek között Wolfbrigade, Exciter és Cockney Rejects vezetésével.

A Heiniken Silver által felfrissített NSNS színpad előadói a legigazibb underground elektronikus fellépők közül kerülnek ki – Ben UFO, Anetha, Patrick Mason, Avalon Emerson, Partiboi69, Koboyo B2B Raven és még sokan mások, a Gang Beats pedig a helyiek legfrissebb trap és rap ütemeit hozza. Az X-Bass Pit, a drum'n'bass rajongók rejtett gyöngyszeme olyan előadók otthona lesz, mint a State Of Mind, a Monrroe és a Jade.

Az EXIT számos, szinte az összes kortárs zenei műfaj eklektikus, több műfajú keverékét kínáló színpada között szerepel még a Gaia Trance Stage, az IDEA Latino Stage, az Urban Bug Stage, a Radio AS FM Stage, a Pachamama Színpad és a Together X. House az IQOS-tól.

A teljes program megtalálható a fesztivál hivatalos honlapján.

Ami igazán különlegessé teszi az EXITet az bizony az elhelyezkedése. Normál esetben ugyanis - aki még nem járt itt - egészen biztosan sosem fesztiválozott egy 17. századi erőd falai között. Az EXIT ezért az egyik legkülönlegesebb fesztiválhelyszínen vár Újvidéken, a folyóparton található erődben. És ha ez még nem lenne elég, a fesztivál a társadalmi felelősségvállalás mellett elkötelezett a növekvő költségek és jegyárak időszakában is amellett, hogy megfizethető árakon kínálják a belépőket.

Az idei EXIT Fesztivál július 6. és 9. között indul, és egy olyan csúcskategóriás zenei eseménynek ígérkezik, amelyet nem akarsz kihagyni. Látogass el a fesztivál weboldalára, vedd meg jegyed, és irány el az EXIT Univerzuma!