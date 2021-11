Tarts velünk egy akadálymentes jövőért! - szemléletformáló kampányt indít a Szerencsejáték Zrt.

Megosztás itt:

A nemzeti lottótársaság évek óta zászlóshajó szerepet vállal a fogyatékosságügy területén, amelyet most széleskörű országos szemléletformáló kampány indításával emel új szintre jótékony célú Nagykarácsony sorsjegyei kibocsátásával egyidőben. Az évvégi kampány személyes, inspiráló történeteken keresztül mutatja be a befogadás történeteit, és csatlakozásra hív a mindennapokban egy aktív, cselekvő közösségbe. Az akadálymentes jövő nem csak a fizikai korlátok lebontásával érhető el, hanem a gondolatokban kell megkezdődnie. A kampány főszereplői többek között Illés Fanni paralimpikon és Barabás Lőrincz trombitaművész, aki a reklámfilm-zeneszerzésben is közreműködött. Az érdeklődők a www.tartsvelunk.hu weboldalon tájékozódhatnak az inklúzió pozitív történeteivel, példáival.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Szerencsejáték Zrt. közel húsz éve működteti a kizárólag megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató sorsjegy-értékesítő hálózatát, amely 180 főt foglalkoztat. A nemzeti lottótársaság 2015 decemberében csatlakozott az Európai Lottótársaságok Szövetsége (EL) és az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) együttműködési megállapodásához, hogy meghatározza feladatait a fogyatékosságügy támogatásának területein. Megfelelve a vállalásoknak az elmúlt években fokozatosan növelte aktivitásait a területen, elsősorban az ún. befogadó játszótér építési program elindításával, ahol ép és fogyatékossággal élő gyermekek közösen játszhatnak.

„A Szerencsejáték Zrt.-nél hármas egységben kezeljük a fogyatékossággal élők integrációjának ügyét” – hangsúlyozta Bánhegyi Zsófia. A Szerencsejáték Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója hozzátette: „Azt valljuk, hogy állami vállalatként nagyobb felelősséget kell vállalnunk a társadalmi befogadás megteremtésében. Egyrészt megváltozott munkaképességűek széleskörű foglalkoztatása és a vállalati jógyakorlatok bemutatása révén, másrészt fogyatékossággal élő játékosaink magas színvonalú kiszolgálása területén. Illetve a széleskörű társadalmi befogadás támogatásával nagyméretű programjaink fejlesztésével és a hozzá kapcsolódó kommunikációs aktivitással, amelyet a most elindított kommunikációnk is támogat. Itt nem állunk meg, a kampány további, egymásra épülő programok indítását is jelenti hosszú távon a három említett területen.”

, a legújabb termékek értékesítése november 5-tól vette kezdetét. Az idei Kiskarácsony sorsjegy 5 különböző grafikai kivitellel jelenik meg. A kiskönyvet idéző Nagykarácsony sorsjeggyel pedig ismét bárki hozzájárulhat további befogadó játszóterek megépítéséhez. A Szerencsejáték Zrt. 2017 óta fordítja a Nagykarácsony sorsjegy bevételeinek egy részét befogadó játszóterek tervezésére és létrehozására, az országos kezdeményezés révén 2022 év végéig összesen 23 befogadó játszóteret adnak át Budapesten és vidéken.

A Tarts velünk! kampány alappillére egy külön erre a célra létrehozott, az ügyet ténylegesen bemutató, szemlélet formáló és integrációt elősegítő tematikus microsite (www.tartsvelunk.hu). Az akadálymentes (AAA) felület három témakörben (közösség, hétköznapi hősök, követendő példák), folyamatosan frissülő szöveges és videós tartalmakkal mutatja be az ismert és kevésbé ismert érintettek inspiráló életútjait, valamint azokat a pozitív nagyvállalati példákat, amelyek bárki számára igazodási pontok lehetnek.

Nagykarácsony sorsjegyen 7+1 játék található. Kiemelkedő 100 millió forintos főnyereménye mellett további 10 darab 10 millió forintos és 100 darab 1 millió forintos nyereményt kínál játékosoknak. Ami még vonzóbbá teszi, hogy egyetlen sorsjeggyel akár 15 különböző nyeremény is elérhető. A Kiskarácsony sorsjegy a 25 millió forintos főnyeremény mellett további 5 darab 1 millió forintos nyereményt is tartogat, és a rajta található 3+1 gyors játék akár mindegyikével nyeremény érhető el.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A játék összeköt!” programhoz, valamint a Nagykarácsony sorsjegyhez kapcsolódó további információkról a www.rolunk.szerencsejatek.hu/hu/a-jatek-osszekot és a www.bet.szerencsejatek.hu/sorsjegyek oldalakon tájékozódhatnak.