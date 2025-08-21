Keresés

2025. 08. 21. Csütörtök
Tarthatatlan a kecske-helyzet Stromboli szigetén

2025. augusztus 21., csütörtök 07:12 | MTI
Kecskék veszélyeztetik a turizmust Stromboli szigetén - adta hírül a La Repubblica című olasz napilap a helyi hatóságokra hivatkozó cikkében.

  • Tarthatatlan a kecske-helyzet Stromboli szigetén

A Szicíliától északra található, vulkanikus eredetű szigeten - amely nyáron igazi turistaparadicsom - elszaporodtak a vad kecskék, és nem vonakodnak turistákra támadni sem. Nagyjából 2000 kecskével néz szembe a mintegy 40 helyi lakos.

Stromboli lakói már hetek óta figyelmeztetnek, hogy a helyzet tarthatatlanná vált és komoly egészségügyi problémát is jelent. "Az elvadult kecskéket el kell vinni innen, vagy le kell ölni - vagy ők, vagy mi" - hangoztatta Ginostra falvának egyik lakója.

Az állatok a sziget minden szegletét meghódították, s lényegében minden zöldet felfalnak. Az elhullott kecskék tetemeinek eltakarításáról is a helyieknek kell gondoskodniuk "A helyzet rendkívül nyomasztóvá vált" - húzta alá Gianluca Giuffré, a ginostrai faluvezetés koordinátora a La Repubblicának

A közeli Alicudi szigete is hasonló problémával küzd, ott mintegy 600 vadkecske garázdálkodik. A helyi polgármester úgy döntött, elajándékozza az állatokat, azok befogása azonban túlságosan nehéznek bizonyult - bár az elöljáró szerint világ minden tájékáról érdeklődtek irántuk -, így most már az elpusztításukat fontolgatják.

Fotó: Shutterstock



