Legfrissebb híreink Olimpiai sporthírek (2024-07-27) + videó Nem alakult jól az első hivatalos versenynap eddig a párizsi olimpián versenyzőinknek. Pozitívumként Major Veronika teljesítményét említhetjük, aki a légpisztolyos alapverseny megnyerésével az 1. helyen döntős, de már búcsúzott kard egyéniben Szilágyi Áron és Szatmári András is. Olimpiai elődöntős a párbajtőröző Muhari Eszter A párbajtőröző Muhari Eszter a harmadik mérkőzését is megnyerte szombaton, ezzel elődöntős a párizsi olimpia vívóversenyén.