Táncra perdül Budapest: óriási flashmobbal készülnek JLo koncertjére a Hősök terén

Megosztás itt:

Molnár Andrea táncművész és táncpedagógus tánccsapatával a Fever Dance Grouppal együtt vezeti a Jennifer Lopez budapesti koncertjére készülő flashmob-ot. A koreográfiát mindenki otthon, egy linkkel ellátott oktatóvideó segítségével sajátíthatja el, a helyszínen csak egy rövid próba lesz. A részvétel ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges. A szervezők minden lelkes érdeklődőt szeretettel várnak, kortól és tánctudástól függetlenül.

Flashmob Jennifer Lopez ünneplésére

– Legyél profi vagy amatőr, és ha szívesen csatlakoznál egy közös koreográfiához, amellyel JLo budapesti látogatását ünnepeljük, ne maradj ki ebből az emlékezetes élményből!– hív Molnár Andrea. Arra kérik a résztvevőket, hogy tartsák be az esemény dress code-ját: a lányoktól farmer nadrágot (rövidet vagy hosszút), bézs pólót, valamint bézs vagy fehér cipőt várnak, amelyhez csillogó ékszerek – fülbevalók, nyakláncok, karperecek – is viselhetők. A fiúktól bézs vagy farmer nadrágot (szintén rövidet vagy hosszút), bézs pólót vagy atlétát, bézs vagy fehér cipőt, valamint bézs vagy farmer baseballsapkát kérnek. A cél, hogy mindenki részese lehessen a közös élménynek, azok is, akik korábban még sosem próbálták ki magukat táncosként.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!