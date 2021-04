Szurikáták és újabb tevecsikók születtek a Szegedi Vadasparkban

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzése szerint három és fél millió honfitársunk már megkapta a koronavírus elleni védőoltást. Várhatóan a jövő hét közepén éri el a négymilliót a beoltottak száma - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta: négymillió beoltottnál megnyitják a szolgáltatások széles körét azok számára, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. 3 427 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 764 394 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 207 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 208 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 508 846 fő, közülük 1 490 478 fő már a második oltását is megkapta. A teraszokon a vendégeknek a maszkhasználat nem lesz kötelező, ám a vendéglátóhely épületében - például mosdóhasználatkor - a maszkot viselni kell - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben extra című műsorunkban. A teraszok nyitása nem a járvány végét jelenti, továbbra is fontos a védelmi és járványügyi intézkedések, valamint a higiénés rendszabályok betartása - hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes közölte, a járvány elérte a platóját, a járványügyi adatok kedvezően alakulnak, ez az oltási programnak is köszönhető. A veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló, a parlament előtt lévő törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy az ország cselekvőképessége, a koronavírus-járvány elleni védekezés biztosított maradjon - közölte Gulyás Gergely. A kormány értékelése szerint helyes volt, hogy hétfőn újra kinyitottak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Elismerését fejezte ki a miniszterelnöknek a járványügyi védekezésért az Egészségügyi Világszervezet európai vezetője. Orbán Viktor és Hans Kluge többek között a sikeres magyar oltási kampányról és az újraindításról tárgyalt a Karmelita kolostorban. A megbeszélésen a felek egyetértettek abban, hogy a gazdaságot és az életet fokozatosan kell újraindítani. Hans Kluge megismételte, hogy szerinte az iskolákat kell a legkésőbb bezárni és a legelsőként kinyitni. Egyre többen elismerik a magyar a járványkezelést - hangsúlyozta Maurer Szemere, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. egészségügyi üzletág vezetője Magyarország élőben extra című műsorunkba. Megnyílt az online időpontfoglaló. Mostantól minden érvényes regisztrációval rendelkező tud interneten oltási időpontot foglalni - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Kitöltve vigye magával az oltásra mindenki a hozzájáruló nyilatkozatot, mert ez jelentősen meggyorsítja az oltással járó adminisztrációt - hívta fel a figyelmet a koronavirus.gov.hu. Nagyon óvatosnak kell lennünk, a vírusjárványnak ugyanis még nincs vége – figyelmeztetett Kásler Miklós, aki szerint az oltást ezért kell mindenkinek minél előbb felvennie, mert ez jelenti az esélyt arra, hogy meg tudjuk fordítani a folyamatot. Az emberi erőforrások minisztere szerint mások életét kockáztatja a baloldal az oltásellenes megnyilvánulásaival. Kegyeletsértő, hogy a baloldal megpróbálja emberek gyászát politikai témává tenni - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Május 23-ig nyújthatják be bértámogatási kérelmeiket a kutatás, fejlesztés és innováció területén dolgozó munkavállalóik után a munkáltatók - hívta fel a figyelmet Bodó Sándor. A megújult szakképzésben korszerű elméleti és gyakorlati tudást kapnak a fiatalok, a naprakész ismereteket pedig az adott szakma legjobbjai segítik nekik elsajátítani - közölte Schanda Tamás, az ITM államtitkára. Elkészült a 2020-as Magyar Ifjúság Kutatás, amelyben 15-29 év közötti fiatalokat kérdeztek meg többek között a családalapításról és a munkavállalásról - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. A világon 144,4 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 82,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Németország 30 millió adagot vásárol az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz vakcinából - jelentették német hírportálok. Csak egyetlen oltást kapnak azok, akik átestek a koronavírus-fertőzésen Szlovéniában, a vakcinát fél évvel a felgyógyulás után kapják meg - közölte a szlovén oltási kampányért felelős tanácsadó testület. Ukrajnában tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, több mint 16 ezer új beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma ismét több mint négyszázzal nőtt, és velük a járvány kezdete óta elhunytak száma meghaladta a 41 ezret. A járványügyi mutatók újra meredeken emelkednek Hollandiában, az elmúlt 24 óra alatt több mint kilencezer fertőzöttet regisztráltak. A legfrissebb felmérés szerint már nem a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid-19 betegség az első számú halálozási ok Angliában. A brit kormány rendelete alapján India is felkerült azoknak az országoknak a listájára, amelyekből külföldi állampolgárok nem utazhatnak be Angliába. Meghaladta a koronavírus ellen mindkét dózis vakcinával beoltottak száma az ötmilliót Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. Szlovákiában Soros György pénze befolyásolta, és befolyásolja az események alakulását - jelentette ki Robert Fico volt szlovák miniszterelnök. A NATO és az Európai Unió egyaránt szolidaritását fejezte ki Csehországgal az Oroszországgal kialakult diplomácia feszültség miatt, és aggodalmának adott hangot a cseh területen elkövetett orosz destabilizáló tevékenység miatt. Elértnek nyilvánította a hadgyakorlat céljait, és elrendelte az orosz déli és nyugati katonai körzetben zajló harckészültség-ellenőrzés pénteki leállítását Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy kész ukrán hivatali partnerét, Volodimir Zelenszkijt Moszkvában fogadni a kétoldalú viszony megtárgyalására. Őrizetbe vettek Szevasztopolban egy orosz állampolgárt, aki titkos információkat adott át a Fekete-tengeri Flottáról az ukrán katonai hírszerzésnek - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Az Egyesült Államok 2030-ig minimum 50 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását - jelentette be Joe Biden amerikai elnök az általa összehívott, virtuálisan megrendezett globális klímacsúcson. Külföldi telefonszámról küldenek oltásra sms-t - hívta fel figyelmet a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője Kiss Róbert arra kérte az oltásra várókat, hogy a külföldi telefonszámról érkező, kontakt megjelölése nélküli sms-eket hagyják figyelmen kívül. Ma is Békés megyében dolgoznak a Magyar Honvédség oltóbuszai, a buszok az előző két napon is ebben a megyében oltottak. A rendőrök keresnek egy férfit, aki Budafokon a gyanú szerint - ahelyett, hogy segítséget nyújtott volna - lefotózott egy gödörbe esett embert, aki aztán belehalt sérüléseibe. Karbantartás miatt változik a H5-ös HÉV közlekedése szombaton és vasárnap - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a Szabadság hídon, a városligeti Zielinski hídon, a Petőfi hídon és a Margit hídon, mert a hétvégén mossa le azokat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: FTC - Telekom Waterpolo - Dinamo Tbiliszi (georgiai) 15:11, a Ferencváros csoportelső lett, a negyeddöntőben a francia Marseille-jel találkozik majd. Sastin Marianna mérkőzés nélkül bejutott a fináléba a nők 62 kilogrammos kategóriájában, miután sérülés miatt az elődöntőben nem tudott kiállni ellene riválisa a varsói birkózó Európa-bajnokságon. A férfiak és a nők mezőnyében sem szereztek olimpiai kvótát a magyar tornászok a Bázelben zajló Európa-bajnokságon. Száz nappal a 36. Forma-1-es Magyar Nagydíj rajtja előtt a Hungaroring Sport Zrt. bejelentette, hogy nézők előtt tervezi megrendezni az idei versenyhétvégét. A járványhelyzet miatt nem tartja megvalósíthatónak a női tenisz Billie Jean King Kupa budapesti megrendezését a Magyar Tenisz Szövetség.