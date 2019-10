Szüretelik a kivit Becsehelyen

Évről-évre több a termés a fiatal ültetvényen. Nemcsak a mennyiséggel, a kivi méretével és ízével is elégedett a gazda.

"Az idei termés nagyon jónak ígérkezik. Ugye évről-évre egyre több. Tavaly mintegy 23 tonnát szüreteltünk, idén ez megközelíti a 30-at. És a minősége is kiváló. Az időjárás is nagyon kedvező volt, éppen a megfelelő időben voltak nyáron esők, ugyanakkor a hőmérséklet is nagyjából rendben volt. Úgyhogy tényleg nagyon jó évet zárhatunk."