Sztárok adnak kedvezményt a rajongóknak

Megosztás itt:

Kedvenc sztárjainktól, sportolóinktól ma már nem csak kézzel fogható relikviákat vásárolhatunk, mint mondjuk egy bögre, póló vagy valami egyedi tárgy, hanem kedvezményeket is kaphatunk. A merchandising iparág már most is hatalmas: 2022-ben az Egyesült Államokban a forgalom meghaladta a 92.2 milliárd dollárt, de a szakértők becslése szerint ez az összeg világszinten 2030-ra elérheti a hihetetlenül magas 489,8 milliárd dolláros értéket.

Ezt az óriási piacot változtathatja meg alapjaiban egy több száz hazai egyesület, kamara, klub és szövetség tagkártyáját kezelő, magyar tulajdonosi körrel alapított amerikai startup cég, amely virtuális és augmented reality (kiterjesztett valóság) merchandising termékekkel bővítette ki üzleti modelljét.

„A virtualmerch-ökön elhelyezett, úgynevezett „bercode-okkal” (előnyt biztosító vonalkód) számos üzletben és kereskedőnél kedvezményesen vásárolhatnak. Az igazi értékét azonban az adja, hogy a különböző szolgáltatási szinteken biztosított virtualmerch-ökhöz a sztárok, különböző felajánlásokat tesznek. Ilyen lehet egy videóüzenet a rajongónak, személyes találkozás vagy betekintés egy videóklip forgatására” – mutatott rá Jáger László, a Bercode Platform alapítója.

A hazai sztárok közül elsők közt állt a cég élére Vastag Csaba, Fonogram-díjas előadó, az X-Faktor első évadának győztese, míg az Egyesült Államokban Keyla Wood színésznő, Robert Mack vizuális művész és Simo Ben televíziós személyiség, író csatlakozott nemrégiben.

NFT: új kapuk nyílnak meg a sztárok és rajongóik előtt

Miközben a Benefit Barcode és magát a rendszert alkotó Bercode Platform folyamatosan fejleszti ez irányú modelljét, máris egy újabb nagy ugrásra készülnek: meghódítják az NFT-k világát is.

Az NFT-k (nem helyettesíthető tokenek) a blokklánc technológia vívmányai. Az elmúlt időszakban hatalmas népszerűségre tettek szert, melyek lehetővé teszik digitális tartalmak, műalkotások és más egyedi relikviák létrehozását, eredetének és tulajdonjogának kétségkívüli igazolását.

A sztárok a jövőben már ilyen NFT-k formájában is kiadhatják limitált számú virtuális mercheiket, melyek ugyanúgy kedvezményes vásárlásra és a sztár különböző felajánlásainak igénybevételére jogosítanak majd fel, ezzel rendkívüli értéket képviselve a rajongók számára. A Bercode NFT Marketplace izgalmas lehetőséget kínál a sztárok és rajongóik közötti kapcsolat elmélyítésére.

Ehhez a Bercode Platform nemrég kiadta a saját tokenjét, a polygon láncon futó Bercoin-tokent. Ez egy kriptovaluta – egy úgy nevezett utility token – mely a kizárólagos fizető eszköze lesz a Bercode NFT Marketplace-en megvásárolható NFT-knek.

Az amerikai piacnyitáson a cég már gőzerővel dolgozik kiterjedt kapcsolati hálóján keresztül. Elmondásuk szerint virális terjedésre számítanak és egy idő után már nem nagyon lesz olyan sztár, aki megengedheti magának, hogy kimaradjon ebből az innovációból, mely talán az NFT-k új forradalmát hozhatja el, hozzájárulva a következő bikapiachoz.

Borítókép: Fotó: Bercode/Pixabay