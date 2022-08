Szörnyű dolgok kerültek napvilágra, ezt már senki sem fogja eltűrni Meghan Markle-nak

Megosztás itt:

Kíméletlenül kitálal a királyi család féltett titkairól Anglia egyik legelismertebb oknyomozó újságírója legújabb könyvében. Különösképp Meghan Markle került nehéz helyzetbe a „Revenge” megjelenése óta, Tom Bower sorait már kevéssé fogják lenyelni azok is, akik eddig még valamelyest kedvelték Harry herceg párját.

Ebből ugyanis kiderül, akik csak érintkeznek Meghannal, mind egy véleményen vannak: elviselhetetlen perszona .

A könyvben kiemelt figyelmet szentelt a szerző annak az időszaknak, amikor Harry és Meghan néhány hónapja randiztak, és bár úgy állapodtak meg, hogy titokban tartják a még csak épp szárba szökkenő szerelmüket, Meghan valóságos hakniba kezdett a hírrel.

Így rögtön be is zsebelt egy címlapot és egy reklámfilm-szerepet is, ami később igencsak kellemetlen eseményekkel is együtt járt – már ami a vele érintkezőket illeti.

Meghan ugyanis a város legdrágább szállodájában kért szobát, reklamált, hogy a fürdőszobaszőnyeg nem Dior, és megtiltotta, hogy a személyzet felvegye vele a szemkontaktust. Kiakadt azon is, hogy a vegán turmix nem eléggé hideg és nem a megfelelő márkájú teát főzték számára. A forgatáson állítólag annyira megutálták őt, hogy a végén már mindenki csak franciául volt hajlandó beszélni, hogy Meghan egy szót se értsen.

De szó esik arról is, mennyire utálták Harry barátai Meghant, és emiatt hogyan romlott meg velük a herceg kapcsolata. Egy hétvégét töltött együtt a baráti társaság, ahol Meghan állítólag mindenkibe belekötött, minden viccet szexistának vagy rasszistának titulált és teljesen megbontotta a baráti társaságot. Harry baráti társasága így már az esküvői vacsorára sem volt hivatalos, ellentétben Oprah Winfrey-vel és George Clooney-val, akivel egyébként Meghan előtte soha életében nem is találkozott.

A könyvben állítólag Meghan korábbi pr ügynökségének egyik tagja is megszólal, aki szerint Meghan az egyik legkellemetlenebb ügyfelük volt kontrollálhatatlan és megjósolhatatlan dühkitörései, és passzív-agresszív követelőzései miatt.

