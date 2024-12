Szombaton este teljes fényességében lesz megfigyelhető a Jupiter

Szombat este 22:20-kor a Jupiter 60 fokos magasságban lesz. Ekkor lép be a korongja mögé az Europa nevű holdja, amely egyre közelebb kerülve a Jupiterhez egy időre eltűnik a gázóriás fényes korongja mögött, vasárnap 0:54-től pedig fokozatosan újra előbukkan majd. Hajnali 1:30-kor ismét jól kivehető lesz a bolygó peremén a Nagy Vörös Folt is, amely 3 órára befordul a korong közepére, ahol egészen 5 óráig látható lesz. Így egyetlen éjszaka alatt megtekinthetővé és lefényképezhetővé válik a bolygó teljes felülete - hívták fel a figyelmet.

A Jupiter ezen az estén szabad szemmel is megfigyelhető lesz, azonban teljes szépsége távcső segítségével lesz észlelhető. Százszoros nagyítással jól kivehetővé válnak majd a fehér bolygó bordós-barnás felhősávjai, és körülbelül 19 óráig láthatóvá válik majd a Naprendszer legnagyobb kozmikus vihara, a Föld méretű Nagy Vörös Folt is - tájékoztattak.

Kitértek arra is, hogy a Jupiter oppozíciói során kissé változik a látszó átmérője és fényessége, attól függően, hogy napközelben, vagy naptávolban következik be a szembenállás. A bolygó 12 éves keringése során 2023. január 21-én került napközelbe, így ez a mostani 2024-es szembenállás is földközelinek és nagynak számít.

