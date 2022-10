Szokatlan látvány: dámbika-teríték a nemzeti kegyhely oltáránál

Megosztás itt:

Visszatérő nagyragadozók; a magyarországi erdők helyzete; biológiai inváziók a magyar erdőkben – többek között ezekkel a témákkal foglalkozik az erdő- és vadgazdálkodási konferencia, amelyet Mátraverebély-Szentkúton rendeznek az erdészek-vadászok búcsújának előnapján, október 28-án. Mint mindig, most is lesz trófeaszemle, sőt, ez alkalommal a Szent Hubertus búcsú egyben ingyenes családi nappá válik. Október 29-én, szombaton, az ünnepi szentmise után, melyet Fazakas Márton csornai premontrei apát mutat be, kürtkvartett koncertet ad a Danubia Zenekar, de lesz virtuális lövészet, íjászat, vadászkutya-bemutató, vadétel-kóstolás, pólófestés és helyi kézműves vásár is.

MTI