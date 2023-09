Szlovákiát is meghódította a magyar online bőrgyógyászati klinika

Megosztás itt:

A napokban Szlovákiában is elérhetővé vált az itthon már jól ismert AIP Derm. A digitális bőrgyógyászatot a szlovák Dovera egészségbiztosító tagjai innentől évente három konzultáció erejéig ingyenesen vehetik igénybe. Így Szlovákiában 1,6 millió ember számára díjmentesen elérhető a magyar fejlesztésű mesterséges intelligencia által működtetett bőrgyógyászati szolgáltatás. Természetesen, a vizsgálat nem csak szlovák, hanem magyar nyelven is indítható, így a határon túli magyarok az anyanyelvükön is használhatják.

„A csökkenő hozzáférés és az ellátás iránti növekvő igény problémájának egyik megoldása, hogy az AIP Derm digitális klinikával együttműködve online szűrővizsgálatot kínálunk biztosítottainknak. Az AIP Derm egy Magyarországon és más európai országokban is működő, bevált megoldás. Már több mint 25.000 valós betegvizsgálatot tudhatnak maguk mögött és európai minősítéssel rendelkeznek. Ez egy olyan úttörő megoldás, amely az orvossal együttműködve mesterséges intelligenciát használ a bőrbetegségek távoli diagnosztizálására” - mondta az együttműködést bejelentő sajtótájékoztatón Beata Saal, a Dovera egészségbiztosító projektmenedzsere.

Szlovákiában is fogynak az orvosok, de a digitális egészségügy megoldás lehet

Csak az elmúlt 7 évben a járóbeteg-szakrendelők száma körülbelül 7 százalékkal csökkent Szlovákiában, ami 24 járóbeteg-szakrendelő eltűnését jelentette ez idő alatt - derült ki a Dovera szeptember elején tartott sajtótájékoztatójából. Az elérhetőség és a járóbeteg-szakrendelők számának csökkenésének számos oka van. Az egyik legfontosabb az orvosok elöregedése, ami nem kerülte el a bőrgyógyászatot sem. A járóbeteg rendelőben dolgozó bőrgyógyászok átlagéletkora valamivel több mint 56 év, ami már viszonylag közel van a nyugdíjkorhatárhoz. Emellett sok bőrgyógyász megy el a jobban fizető szépségiparba. Ezért is kiemelten fontos az AIP Derm, mely segítségével egy orvos jóval több esetet tud ellátni, mint a hagyományos módon. A magyar fejlesztésű alkalmazást használó szlovák orvosok visszajelzései szerint sok időt takarítanak meg vele, és így több idejük marad arra, hogy bonyolultabb esetekkel foglalkozzanak a járóbeteg-rendelőben.

„Az elmúlt öt évben a nálunk biztosítottak mindössze egyharmada járt bőrgyógyászati rendelőben, ebből az is következik, hogy a dermatológiai vizsgálatok hozzáférhetősége problémát jelenthet.” – mondta Beata Saal, aki azt is hozzátette, hogy bár a betegek száma csökkent a koronavírus járvány kitörése után, de az utóbbi két évben a számuk újra növekszik. „Ugyanilyen aggasztó az is, hogy a biztosított betegek - a melanomás, rosszindulatú bőrdaganatos vagy más bőrbetegségben szenvedő betegek – száma növekedik. Feltételezhető, hogy sokan saját maguk kezelik bőrproblémáikat, vagy elhanyagolják a megelőzést olyan mértékben, hogy a kezelésük hosszadalmassá és nehézkessé válik a beteg, és végső soron az egészségbiztosító számára is” - tette hozzá Saal.

Az AIP Labs rendszere egy, a tünetes bőrfelületről beküldött kép alapján képes dermatológiai problémákat diagnosztizálni. A beteg feltölti az általa készített képet az AIP Derm platformjára, kitölti a kórtörténetét, valamint további kérdésekre is válaszol, majd beküldi a vizsgálatot. Első körben a bőrproblémát a mesterséges intelligencia elődiagnosztizálja, majd egy bőrgyógyász állítja fel a végső kórképet. A szakorvos a diagnózis mellett személyre szabott kezelési javaslatot is tesz, és amennyiben szükséges, receptet is tud felírni a páciens részére.

A mesterséges intelligenciát több mint 2,5 millió bőrbetegségekről készült képen tanították be, amelyek több mint 700 különböző diagnózist tartalmaztak. Az AIP Derm rendszerének segítségével eddig több mint 1000 rákos megbetegedést diagnosztizáltak, és mind a betegek, mind az orvosok számára körülbelül 50 ezer órát spóroltak meg. Az AIP Derm Magyarországon is elérhető, bár, jelenleg nem biztosított formában. A cég bőrgyógyászati szolgáltatását októbertől kinyitja az Erdélyben és más európai nagyvárosokban élő magyarok számára is.

Borítókép: AIP Derm