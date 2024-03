Szívfájdító a vak kutyus története

Megosztás itt:

Bár örök sötétségben éli életét, annál nagyobb szeretet ad, már csak az álomgazdijára lenne szükség, aki felé ki tudja ezt mutatni. A vak kutya története szívfájdító, annál biztosan jobb gazdát érdemel, mint akinél eddigi életét töltötte. Fifire egy természetvédelmi területen bukkantak rá, ekkor kérték az állatvédők segítségét, akik azonnal cselekedtek is. Sajnos nem volt benne chip. Az állatorvosnál derült ki, hogy vele született vaksága van. A menhelyre került, ahol készült egy eredeti gazdikereső poszt. Pár napra rá jelentkezett is Fifi gazdája. Azt hihetnénk, hogy ezzel happy end is lett a történet vége, de nem.

A kutya gazdája hamarosan újra jelentkezett az állatvédőknél, hogy Fifi nincs jól, ő nem tud rajta segíteni, elaltatja, mert nem tudja állatorvoshoz vinni. Kiderült, hogy egy csúnya bőrbetegség alakult ki nála. A rexesek nem hagyták annyiban a dolgot. A Tatai Civil Állatvédők segítségével meggyógyították a vak kutyust. Itt ismét azt gondolhatnánk, hogy már minden jóra fordult, de most sem.

Az állatvédők Fifi gyógyulása után még tartották a kapcsolatot a gazdával, de érezték, a négylábúnak talán nem kéne hazatérnie. A gazda utoljára annyit mondott, hazavihetik neki, legfeljebb bezárja a disznóólba. Így végül Fifi maradt a menhelyen.

A teljes cikk a kemma.hu honlapján olvasható.

Forrás: Facebook/Rex Komáromi Állatvédő Egyesület