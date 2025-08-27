Szexbotrány és drogok: Örömlányokkal bukott meg egy magyar multi teljes vezetése!

Megosztás itt:

Elbocsátották az SAP Hungary Kft. teljes felső vezetését – értesült az Index. A portál információi szerint a német hátterű, főként integrált vállalatirányítási rendszerek kiépítésével foglalkozó multinacionális vállalatnál zaftos ok miatt rúgták ki a vezetőket.

Ugyanis az SAP egyik tavalyi konferenciájára örömlányokat hívtak, akiknek szolgáltatásait „Csendes szoba, masszázs” címszó alatt elkülönített helyen lehetett igénybe venni.

Állítólag külön Excel-táblázatban vezették, ki és mikor vette igénybe a külön szoba használatát. Az eset a német vezetésnek is feltűnt, és nem értették, miért volt szükség masszázsra egy konferencián. Ezt követően indultak meg a vizsgálatok, amelyek során feltárták a masszázsszoba titkát, továbbá drogfogyasztás is történhetett. Az ügy miatt a teljes magyar vezetést menesztették, és válságstábot hívtak össze.

A hírrel kapcsolatban az Index megkereste az SAP-t, ahonnan a következő választ kapták:

Az SAP megerősíti, hogy Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója távozott a vállalattól. Azt is megerősítjük, hogy a szeptember 14–16-ra tervezett SAP NOW AI Tour Hungary esemény nem kerül megrendezésre. Ügyfeleink figyelmébe ajánljuk a szeptember 25-én tartandó SAP NOW AI Tour bécsi állomását. Az SAP nem kíván kommentálni személyi vagy rendezvényekre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos pletykákat és találgatásokat.

Az SAP azt követően hozott határozott intézkedéseket, hogy a Business Insider tavaly részletesen beszámolt az amerikai leányvállalat egy korábbi dolgozóját érintő szexuális visszaélési esetről.

Teljes cikk a MAGYAR NEMZET oldalán olvasható.

Fotó: Canva