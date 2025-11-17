Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 17. Hétfő Hortenzia, Gergő napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Szex és veszélyes eszközök témában is felnőttnek veszi a gyerekeket a játékmackóba épített MI

2025. november 17., hétfő 13:36 | Világgazdaság
mesterséges intelligencia Public Interest Research Group MI-hajtotta játék FoloToys Kumma Miko 3

A játékok által használt modellek nem mindig gyerekbarát témákat feszegetnek. Ráadásul a mesterséges intelligencia-játékok folyamatosan fülelnek lakásunkban és harmadik félnek is továbbíthatják a felvételeket.

  • Szex és veszélyes eszközök témában is felnőttnek veszi a gyerekeket a játékmackóba épített MI

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Az amerikai–kanadai Public Interest Research Group (PIRG) négy MI-hajtotta játékból hármat tesztelt sikeresen, és az eredmények nem igazán megnyugtatók a szülők számára a The Register beszámolója szerint. A legrosszabb eredményt a kínai FoloToys Kumma nevű mackója érte el, ami az OpenAI által fejlesztett GPT-4o modellt használja és mely szívesen adott tanácsot egyebek mellett olyan kérdésekben, mint hogy a gyerek hol találhat olyan veszélyes tárgyakat, mint gyufát, kést és másokat. Bár a sálat viselő mackó figyelmeztette a gyerekeket, hogy a gyufa a felnőtteknek való, ám utána tanácsokat adott annak használatáról. A Miko AI-játéka, a Miko 3 ugyancsak adott tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy a gyerek hol találhat veszélyes tárgyakat, ugyanakkor a Curio által piacra dobott Grok – melynek nincs köze az xAI mesterséges intelligencia azonos nevű modelljéhez – ugyanakkor arra kérte a gyerekeket, hogy inkább keressenek egy felnőttet.

Hosszabb társalgások alatt a Kumma ráadásul szívesen beszélt explicit témákról is, például a szexuális szerepjátékról és a fenekelés szerepéről a tanár-diák szerepjáték esetében. A PIRG szerint mindegyik játék szívesen beszélgetett olyan témákról, melyeket a szülők szívesebben beszélnek meg előbb maguk gyerekükkel, mint hogy arról a csemetéjük egy MI-modellel társalogjon. Ilyenek voltak például a vallás, a szex vagy épp a csatában meghalás dicsősége az északi mitológiában. A fogyasztóvédelmi szervezet szerint további problémát jelent az adatbiztonság, hiszen ezek a játékok folyamatosan rögzítik a külvilágot, és az adatokat sokszor külsős cégek dolgozzák fel. Adatszivárgás esetén a gyerekek hangjának felvétele pedig akár csalásra is felhasználható. A szülőknek érdemes tudni, hogy ezek a játékok jóval több adatot gyűjtenek össze, mint amennyit más termékek.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Ön emlékszik még ezekre a retró sorozatokra? – Szavazzon, melyik volt a kedvence!

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Máris babát vár a Házasság első látásra sztárja – így közölte az örömhírt a szőke szépség

Nincs igazság a futballban: Magyarország szívét tépte ki az írek elleni vb-selejtezős vereség

Vilmos herceg végül beadta a derekát – Károly király és Katalin hercegné ezzel nem hagyták békén

Aljas támadás Szoboszlai ellen az ír közszolgálati csatorna stúdiójában

Jellemtelen hazaárulónak nevezték Magyar Pétert a Tisza Párt győri rendezvényén + videó

Az FTC kilencgólos hátrányból fordított a Brest ellen a női kézilabda BL-ben

Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben

További híreink

Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben

Így látták az írek a tegnap 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést

A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést
2
Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben
3
A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó
4
Orbán Viktor és Nagy Elek a kis- és középvállalkozók számára új adócsökkentést jelentett be + videó
5
Hidvéghi Balázs: Megint előkerült egy aranyklozet Ukrajnában + videó
6
Durva kijelentést tett Cseh Katalin + videó
7
100 éves német gyár zárhat be – a dolgozók tüntetéssorozatba fogtak
8
Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó
9
Üzletemberből lett aktivista a Tisza Pártnál a műtrágyagyáros fia
10
Ukrajna működését csak a nyugati pénzek tartják életben + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!