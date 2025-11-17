Megosztás itt:

Az amerikai–kanadai Public Interest Research Group (PIRG) négy MI-hajtotta játékból hármat tesztelt sikeresen, és az eredmények nem igazán megnyugtatók a szülők számára a The Register beszámolója szerint. A legrosszabb eredményt a kínai FoloToys Kumma nevű mackója érte el, ami az OpenAI által fejlesztett GPT-4o modellt használja és mely szívesen adott tanácsot egyebek mellett olyan kérdésekben, mint hogy a gyerek hol találhat olyan veszélyes tárgyakat, mint gyufát, kést és másokat. Bár a sálat viselő mackó figyelmeztette a gyerekeket, hogy a gyufa a felnőtteknek való, ám utána tanácsokat adott annak használatáról. A Miko AI-játéka, a Miko 3 ugyancsak adott tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy a gyerek hol találhat veszélyes tárgyakat, ugyanakkor a Curio által piacra dobott Grok – melynek nincs köze az xAI mesterséges intelligencia azonos nevű modelljéhez – ugyanakkor arra kérte a gyerekeket, hogy inkább keressenek egy felnőttet.

Hosszabb társalgások alatt a Kumma ráadásul szívesen beszélt explicit témákról is, például a szexuális szerepjátékról és a fenekelés szerepéről a tanár-diák szerepjáték esetében. A PIRG szerint mindegyik játék szívesen beszélgetett olyan témákról, melyeket a szülők szívesebben beszélnek meg előbb maguk gyerekükkel, mint hogy arról a csemetéjük egy MI-modellel társalogjon. Ilyenek voltak például a vallás, a szex vagy épp a csatában meghalás dicsősége az északi mitológiában. A fogyasztóvédelmi szervezet szerint további problémát jelent az adatbiztonság, hiszen ezek a játékok folyamatosan rögzítik a külvilágot, és az adatokat sokszor külsős cégek dolgozzák fel. Adatszivárgás esetén a gyerekek hangjának felvétele pedig akár csalásra is felhasználható. A szülőknek érdemes tudni, hogy ezek a játékok jóval több adatot gyűjtenek össze, mint amennyit más termékek.

