Szeptember 11. – A nap, amely megváltoztatta a világot: emlékezés a tragédiára

2025. szeptember 11., csütörtök 17:00 | Hír TV

2001. szeptember 11. örökre nyomot hagyott a történelemben. Reggel 8:46-kor az Egyesült Államokat ért terrortámadás sokkolta a világot, és a magyar sajtó is döbbenten próbálta értelmezni a felfoghatatlant. Emlékezzünk együtt arra a napra, amely új korszakot nyitott – és soha nem felejtünk!

  • Szeptember 11. – A nap, amely megváltoztatta a világot: emlékezés a tragédiára

A világ egy emberként figyelte megdöbbenve, ahogy az Egyesült Államokat, a szabadság és erő szimbólumát, példátlan terrortámadás érte. Reggel 8:46-kor az American Airlines 11-es járata az al-Kaida terroristái által eltérítve csapódott a New York-i Világkereskedelmi Központ (WTC) északi tornyába. Alig 17 perccel később, 9:03-kor a United Airlines 175-ös járata a déli toronyba ütközött. A Pentagonba 9:37-kor csapódott be egy harmadik gép, míg a United Airlines 93-as járata, amelynek célpontja valószínűleg a Capitolium vagy a Fehér Ház lett volna, 10:03-kor Pennsylvania államban, Shanksville közelében zuhant le, miután az utasok hősiesen szembeszálltak az elkövetőkkel.

A tragédia mérlege: több mint puszta számok

A támadások során közel 3000 ember vesztette életét, köztük tűzoltók, rendőrök, civilek és a gépeken tartózkodók. A WTC ikertornyai, a modern világ szimbólumai, órákon belül összeomlottak, New York egét füst és por borította be. A Pentagon részlegesen megrongálódott, és a világ egyik vezető hatalma hirtelen sebezhetővé vált. A terrortámadás nemcsak az Egyesült Államokat, hanem az egész világot megrázta, újradefiniálva a globális biztonsági rendszert és a terrorizmus elleni küzdelmet. 

A magyar sajtó döbbent visszhangja

Magyarországon a szeptember 11-i események valós időben kerültek a híradásokba, a média pedig próbálta felfogni és közvetíteni a tragédia súlyát. A korabeli magyar lapok, televíziók és rádiók – például az MTV, a Népszabadság vagy a Magyar Nemzet – címlapjaikon és adásaikban a „felfoghatatlan” és a „világvége-hangulat” szavakkal írták le a történteket. Az első hírek még bizonytalanok voltak: „Repülőgép csapódott a WTC-be” – harsogták a szalagcímek, majd órákon át érkeztek a részletek a további gépekről, a Pentagon támadásáról és a tornyok összeomlásáról. A magyar újságírók és szakértők már akkor sejtették, hogy a világ soha többé nem lesz ugyanaz.

 

A világ válaszlépései és a magyar szolidaritás

A támadások után az Egyesült Államok és szövetségesei, köztük Magyarország, azonnal kifejezték szolidaritásukat. Orbán Viktor akkori miniszterelnök részvétét fejezte ki, és Magyarország a NATO tagjaként elkötelezte magát a terrorizmus elleni globális harc mellett. A magyar társadalom is megrendült: gyertyagyújtások, megemlékezések és adománygyűjtések zajlottak országszerte. Az események hatására az egész világon szigorodtak a biztonsági intézkedések, a repülőtéri ellenőrzésektől a hírszerzési együttműködésekig.

 

Egy új korszak hajnala

Szeptember 11. nem csupán egy tragédia volt, hanem egy fordulópont, amely átformálta a nemzetközi politikát, a biztonságpolitikát és a társadalmi szemléletet. Az Egyesült Államok megindította a „háborút a terrorizmus ellen”, amelynek következményei – az afganisztáni és iraki háborúk, a fokozott megfigyelések és a globális polarizáció – a mai napig érezhetők. Magyarországon is nőtt a biztonságérzet iránti igény, és a terrorizmus fenyegetése új dimenziót kapott a közbeszédben.

 

Emlékezés és tanulságok 2025-ben, 24 évvel a tragédia után, szeptember 11. továbbra is fájó seb a világ kollektív emlékezetében. A New York-i Ground Zero emlékhely, a Pentagon-emlékmű és a shanksville-i repülőgép-emlékhely mind a hősökre és az áldozatokra emlékeztetnek. Magyarországon is minden évben megemlékezünk az áldozatokról, tisztelegve azok előtt, akik életüket adták, vagy életüket kockáztatták mások megmentéséért.

Miért fontos emlékeznünk?

Szeptember 11. arra tanít, hogy az emberi élet törékeny, a béke és biztonság pedig nem magától értetődő. A tragédia arra is figyelmeztet, hogy a megosztottság és gyűlölet helyett az összefogás és szolidaritás az, ami előrevisz. Oszd meg gondolataidat, és emlékezzünk együtt azokra, akik életüket vesztették, valamint azokra a hősökre, akik a romok között is az emberséget választották!

 

 

 

 

