Szép csendben elkészült Magyarország legmodernebb sportberuházása: itt nem a stadion, hanem a geotermikus energia a lényeg - videó

A 94 ezer négyzetméteres telken mintegy 25 ezer négyzetmétert építettek be, emellett 22 ezer négyzetméternyi térkőburkolat és 285 fa is helyet kapott. Az építkezés során 15 ezer köbméter betont és 1670 tonna betonacélt használtak fel, a födémszerkezethez pedig 3666 négyzetméternyi előregyártott panelt építettek be – írja a Magyarepitok.hu.

Az 1300 méter mély termálkutakból nyert víz felhasználás után visszakerül a föld mélyébe, így biztosítva a fenntartható víz körforgását. A létesítmény energiaellátása is rendkívüli: közel ezer napelem gondoskodik az 500 kWp névleges teljesítményről, amely a fűtési és melegvíz-rendszert működtető termálkutak energiaigényét is fedezi.

Nem csak a sportról szól

Az új sportpark nem csupán edző- és versenyhelyszínként funkcionál. A komplexum ideális kiállítások, konferenciák, koncertek, valamint szabadidős rendezvények lebonyolítására is. Természetesen számos sportág – így a kosárlabda, kézilabda, röplabda, ritmikus gimnasztika, vívás és labdarúgás – számára is teljes értékű edzés- és versenyhelyszínt kínál, televíziós közvetítésekhez is alkalmas technikai háttérrel. A látogatók kényelmét négy büfé és egy üzemi konyhával felszerelt, leendő étterem is szolgálja.

A 4900 fő befogadására alkalmas multifunkcionális sportcsarnok, az edzőcsarnok és a szabadtéri pályák kialakításával új életre kelt Budapest egyik hosszú évekig elhanyagolt ipari területe.

Földhő a fókuszban

Teljes mértékben a földhő biztosítja a Kerepesi úti MTK Sportpark létesítményeinek fűtését - írta meg korábban a Magyar Nemzet. A kitermelt termálvíz pedig nem vész el, szigorú szabályok alapján sajtolják vissza a kőzetbe. Hazánk geotermikus adottságainak kiaknázása új útra lépett, jelentősen hozzájárulhat az energiafüggetlenséghez. A Kerepesi úti MTK sportkomplexum hő- és használati melegvíz ellátása geotermikus energia felhasználására támaszkodik március 1-jétől, az erről szóló hasznosítási szerződés február utolsó napján jött létre. A dokumentumokat Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elnöke és Balázs Attila, a Bayer Construct Zrt. igazgatósági tagja írta alá.

Lantos Csaba az egyetértési nyilatkozat szignálása kapcsán elmondta: – Magyarország energiafüggetlenségét és ellátásbiztonságát szolgálja, ha minél nagyobb mértékben támaszkodunk a nem időjárásfüggő megújulókra is. Ezek között kiemelkedik a földhő, amelynek hasznosításában a Kárpát-medence kiváló adottságaira építve, már most az első öt ország közé tartozunk Európában.