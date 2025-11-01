Számtalan hagyomány kapcsolódik Mindenszentek és halottak napjához + videó

Megosztás itt:

Beran Ferenc, plébános, Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia:"Egyrészt példa az életük, másrészt pedig az egyház kegyelmi kincseiből adnak számunkra ők, az Isten közelében vannak, közbenjárhatnak értünk. És ez is egy fontos üzenet, hiszen nagyon sokszor úgy érezzük, hogy elfogyott az erőnk. Hogy nincs erőnk ahhoz, hogy valamit megvalósítsunk, hogy elakadt bennünk valami. És hogyha rájuk gondolunk, és az ő közbenjárásukat kérjük, akkor arra gondolhatunk, ha nekik sikerült a kegyelem segítségével, akkor nekünk miért ne sikerülhet."

A Mindenszentekre való gondolással egyúttal magára az isteni szeretettre is gondolunk.