Szállj velünk a Budaörsi Airshown augusztus 19-én!

Izgalmas légibemutatókkal, földi látványosságokkal és gyermekprogramokkal várja az egész családot az immár ötödik alkalommal megrendezett Budaörsi Airshow.

Augusztus 19-én, szombaton a Budaörsi Repülőtér ad otthont az egész napos, ingyenes családi rendezvénynek. A légibemutatók, különleges, régi és új, civil és harci légijárművek bemutatója mellett családi és gyermekprogramok is várják majd a kilátogatókat.

A repülés szerelmesei idén is lenyűgöző műrepülő bemutatókat láthatnak. Besenyei Péter, Rohács Tamás Vári Gyula, Veres Zoltán bemutatói kápráztatják el a kilátogatókat. Retro Sky Team műsorában második világháborús repülőgépek jelennek meg, számtalan show elemet felvonultatva. Különlegességként idén a Beech Expeditor is felbukkan Budaörs egén, valamint Hawks of Romania Aerobatic Team is. Mindezek mellett egész napos légiparádéval, meglepetésekkel várják a szervezők a látogatókat, sőt lehetőség lesz helikopteres sétarepülésre is.

A kicsiket gyermeksziget várja, valamint értékes nyereményekért versenghetnek a gyerekkvíz során. A földi járművek szerelmeseit katonai gépjárművek kiállítása várja az eseményen. A megéhezők „újratöltéséért” a gasztroudvar felel majd, míg a különleges nap örök emlékét repülős ajándéktárgyak formájában akár haza is vihetik a látogatók.

Az eseményre a belépés ingyenes.

További részletek, naprakész információk az esemény facebook oldalán találhatóak.

A rendezvény aranyfokozatú támogatói: Szerencsejáték Zrt., MVM Zrt., MTÜ, MVM Next, Energiakereskedelmi Zrt., HungaroControl

További támogatók: Fly-Coop Légiszolgáltató Kft., Goldtimer Alapítvány, Honvédelmi Sportszövetség