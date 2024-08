Szájtátva csodálták meg az országutak királyának számító Ferrarit

A modell manapság 3-4 millió euró környékén cserél gazdát, a nyitható tetős Aperták ennél is drágábban. Ez átszámítva durván 1,5 milliárd forint, szóval a jelenlegi 5 milliárdos hazai lottónyereményből már érdemes lehet beruházni egyre, hiszen befektetésnek is kiváló egy ilyen autó, mivel már nem gyártják, a presztízse pedig az egekben van – emelte ki a lap.

