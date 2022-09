Szabadulószoba segítségével ismerkedhetnek meg az emberkereskedelem áldozataival

Mit jelent III. Károly aláírásán az „R” betű?

III. Károly királyt II.Erzsébet királynő halála után hivatalosan is uralkodóvá kiáltották ki. Ez azt is jelenti, hogy új aláírást kell használjon. A néha II.Erzsébet királynő „Elizabeth R" - ként írta alá a dokumentumokat, III.Károly követve a régi tradíciókat „Charles R" -ként ír alá. De mit is jelent ez?