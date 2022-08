Sűrű hétvégét ígér a Plázs

Megosztás itt:

Augusztus 4-én DR. BRS nyitja meg a rendelőjét a Plázs tengerparti díszletében. A menetrendszerűen érkező „szerelemcsütörtökön” hiphop, R&B, reggaeton és a legjobb magyar zenéket írja majd fel receptre a bulidoktor, míg az Arénában a nagysikerű júniusi buli után újra visszatérő On The Low csapatának oszlopos tagjai adogatják egymásnak a mikrofont.

Pénteken és szombaton feszülnek majd az izmok a homokos parton, jön a már szinte hagyománynak számító Scitec Muscle Beach, az izmok fesztiválja.

Péntek este a nagyszínpadon Lotfi Begi melegíti be a közönséget, hogy aztán önfeledten énekeljük a legnagyobb slágereket Rúzsa Magdival, aki ezen a nyáron lép fel először a Plázson. Majd az Arénába átvonuló díszes társaságot most is Metzker Viktória fogadja, aki ezúttal a Valmar duót látja vendégül.

Majka már egyszer telepakolta idén a Plázs nézőterét, most szombaton ismét berobban a színpadra az ország legnagyobb bulistrandján. Utána a Wannabe XXL csapata veszi be a Beach-et a Music teraszon pedig izzít a DANZA Kuduro Cabrio, míg a Clubban a soproni bázisú Secret Fusion felel az ütemekért. És még nincs vége a szombatnak: az Arénába érkezik a Coronita Allstars.

Vasárnapra is jut program a Plázson. Napközben egy utazásra invitálnak mindenkit a lágy, dallamos, igazi Baleár-szigeteki house zene világába, érkezik ugyanis a Chillin’ under the Sundays utolsó felvonása az Ibizafreakz csapatával.

Este pedig mindenki álljon a nagyszínpad elé, hisz’ fellép a hazai zenei élet krémjét felvonultató Budapest Bár, cikázva műfajok között, kiszakítva a közönséget a mindennapok egyhangú világából.