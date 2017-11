Süllőt fogna? Irány a Balaton!

Közel másfél tonna egynyaras süllőt telepítettek a Balatonba – ez az egyik legnépszerűbb horgászhal. A ponty mellett a süllő is olyan halfaj, amelynek telepítését törvény írja elő. A horgászok most azért lobbiznak, hogy hosszabbítsák meg a viharjelzési szezont, hiszen például a süllőt is ilyenkor lehet legjobban fogni.

A halgazdálkodás évente hat tonna süllőt telepít a Balatonba. Sok horgász kifejezetten szeret süllőre horgászni, ráadásul finom és szálkamentes a húsa.

„A süllőhorgászat jellemzően mélyvízi horgászat, mólók végéről, valamint vitorlásról, csónakokból horgásznak rájuk. Az a süllő, amit most hozunk, még méreten aluli, egynyaras, de már olyan méretű, hogy a balatoni küszön jól tud nőni, egy-két éven belül horogra való méretűvé válnak. A keleti medence süllőállományát szeretnénk erősíteni” – mondta Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatának vezetője.

A süllő fogási szezonja most van. A horgászok viszont az ilyenkor gyakori ködben vagy a sötétben könnyen veszélybe kerülhetnek a vízen, hiszen a viharjelzés október 31-ével szokás szerint véget ért.

„A viharjelzés fontos, mert segít a horgásznak meghozni azt a döntést, hogy vízre szálljon, ne szálljon vízre, vagy adott esetben jöjjön ki onnan. A probléma az, hogy novemberben, illetve még december elején is, amíg a Balaton be nem fagy, a süllő aktívan táplálkozik, és horgászható. Nyilván a horgászok is szeretnének még rá horgászni, és horgásznak is, szóval komoly veszély, hogy a viharjelzés nem tart ki egészen a szezon végéig” – nyilatkozta a Siófoki Horgász Egyesület elnöke, Kalauz Zoltán.

A horgászok most a halgazdálkodási társasággal együtt lobbiznak azért, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat legalább egy hónappal tovább biztosítsa ősszel a viharjelzést. Ettől függetlenül azonban minden vízre szállónak ajánlják, hogy mindig legyen nála valamilyen tájékozódási eszköz.