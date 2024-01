Straub F. Brunó, egykori államfő jelentett Szent-Györgyi Albertről

Megosztás itt:

A hírszerzés 1955 októberében társadalmi kapcsolatként lépett Straubbal érintkezésbe, mivel voltak a külföldi tudományos világhoz széles körű összeköttetései. 1956 után újra felvették vele a kapcsolatot, de már

nemcsak mint informátort kívánták használni, hanem a fokozatosság elve alapján titkos munkatársnak szervezték be.

„Kutató” fedőnéven a nemzetközi tudományos élet területén alkalmazták, valamint „a nyugaton élő magyar származású szakemberekről” kértek tőle információkat. Külföldi útjai előtt rendszeresen megkapta az állambiztonság eligazítását, és kidolgozott terv alapján kellett a feladatait végrehajtania. Ügynöki megbízatását végül 1968-ban megszüntették azzal az indokkal, hogy mint hivatalos kapcsolat is el tudja látni az operatív megbízatásokat, ehhez „komoly tudományos és társadalmi funkcióinál fogva” nincs szükség a tartótiszttel való szoros együttműködésre.

„Munkaterületéhez” tartozott tehát régi mesteréről, Szent-Györgyi Albertről is információkat szolgáltatni. „Kutató” jellemzéséből tudható, hogy csak korlátozottan adott írásos jelentéseket, vele az együttműködés inkább szóban történt. De így is maradt fenn néhány Szent-Györgyi Albertről készült jellemzése, és még ezekben az állambiztonságnak készült összegfoglalókban is a legnagyobb tisztelettel beszél egykori tanáráról. „Nagy nemzetközi elismerése kétségkívül annak is tulajdonítható, hogy magával ragadó egyéniség, a tudós és művész keveréke” – írta egy 1957-es jelentésben.

Szent-Györgyi Albertről a legközvetlenebb és legaktuálisabb információkat Straub az 1961 őszi amerikai útja során szerezte be. Egy egy hónapos meghívásnak köszönhetően alkalma nyílt meglátogatni számos Egyesült Államokban élő magyar tudóst. Előzőleg itthon gondosan eligazították az egyes személyek tanulmányozásáról,

Szent-Györgyivel kapcsolatban feladata megtudni, milyen a jelenlegi állásfoglalása Magyarországgal szemben

– hangzott az iránymutatás.

Borítókép: Szent-Györgyi Albert (Forrás: Fortepan/Semmelweis Egyetem Levéltára)