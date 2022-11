Stohl kisfia végre élvezheti, hogy apukája a „főgonosz”

Megosztás itt:

„Andriska most majdnem annyi idős, mint A Játékkészítő egykori gyerek főhőse, Peti, tehát pont neki is szól már a mese” – meséli Stohl, aki nagyon örül, hogy végre fia is láthatja azt a darabot, ami annak idején több tízezer gyereknek okozott felejthetetlen pillanatokat.

„Élőben fantasztikus volt ez a mesemusical, kiváló kollégákkal játszottuk együtt, lenyűgözően látványos díszletek között” – emlékszik vissza a színész, aki a musical dalait sokáig énekelte a kisfia ágyánál.

„Sajnálom, hogy színpadon már nem adjuk elő, de láttam a musical filmes változatát és azt kell mondjam, hogy a többkamerás felvételek még élvezetesebbé teszik az előadást” – mondja Stohl, aki szerint a SzínházTV hatalmas előnye pont abban áll, hogy nem engedi „veszendőbe” menni a nagysikerű, a repertoárról már levett előadásokat.

Forrás: szinhaztv.com