Startol a 29. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál

A Budapest bornegyedeként számon tartott Budafok-Tétényben hagyományosan az első őszi hétvégén rendezik meg a helyi pincészeteket és vendégborászatokat egyaránt bemutató fesztivált - közölték ez MTI-vel a szervezők.

A rendezvényen negyven termelő kóstoltatja tételeit: fehéreket, rozékat és vöröseket, buborékkal vagy anélkül, budafoki borászatokból vagy a Kárpát-medence más borvidékeiről.

Dél-Buda legnagyobb fesztiválján négy színpadon ötven előadó fellépését is élvezheti a közönség: a Bor udvarban undergorund zenekarok, a Pezsgő téren a popzene és a könnyű jazz, a Fröccs teraszon a jazz és a blues, a Piactéren pedig több stílus előadói is képviseltetik magukat. A hétvégén Budafokon vendégeskedik például a Blahalouisiana, a The Biebers, a Random Trip, valamint a Trio Kolta, amely az ismert örmény származású harmonikást, David Yengibariant látja vendégül.

A szervezők a családokra is gondoltak, több helyszínen biztosítanak a gyerekek számára szórakozási lehetőséget. A Kő Boldizsár által megálmodott, augusztusban megnyílt Szent István mesetérre különböző gyerekprogramokkal, így például kézműveskedéssel és játszóházzal készülnek, és a színpadon is egymást váltják majd az ifjúsági produkciók: fellép többek között Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar, Habók János bűvész, valamint a Majorka Színház is.

Az előző évek hagyományainak megfelelően a Magdolna utca idén is Művész utcává alakul, ahol a Budafok-Tétényben élő és alkotó, országos és nemzetközi hírű képző- és iparművészek műveit tekinthetik meg az érdeklődők, akik maguk is bekapcsolódhatnak a különböző foglalkozásokba.

Mint a szervezők emlékeztetnek, Budafok tömegközlekedéssel fél óra alatt elérhető Budapest belvárosából, a hétvége alatt pedig több buszjárat sűrítve közlekedik, illetve Budafokon külön fesztiválbusz is jár majd a helyszínek között.