Ma kezdődött a 30. Országos Diákfilmszemle Budapesten. Az eseményen a filmmel és videóval foglalkozó fiatalok mutatkozhatnak be. Idén is három kategóriában lehetett nevezni: általános, középiskolás, és fiatal filmes korcsoportban. Az alkotásokat az érdeklődök a zsűrivel együtt nézhetik meg.

Dömötör Csaba: A Magyarország 365 fotópályázat az ország legnagyobb pályázatává nőtte ki magát

A parlamenti államtitkár ismertette: az elmúlt négy évben több mint 120 ezer képet küldtek be az alkotók. Hozzátette: a Magyarország 365 fotópályázat népszerűsítésében a kormány a továbbiakban is részt vesz. Kiemelt cél, hogy magas színvonalú alkotásokon keresztül mutassák be Magyarország értékeit.