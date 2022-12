Sokkoló családi tragédia! - Tina Turner második fia is meghalt

Megosztás itt:

Tragikus körülmények között elhunyt Tina Turner fia - írja a The Sun. A rendőrség még csütörtök este kapott bejelentést arról, hogy a férfi súlyos légzési problémákkal küzd az otthona előtt. A los angeles-i mentők hiába próbálták újraéleszteni a férfit, nem jártak sikerrel. Azt egyelőre nem tudni, mitől lett rosszul az amúgy rákos betegséggel küzdő férfi. Ronnie korábban óriási hírnevet szerzett magának az édesanyjáról szóló What's Love Got To Do With It? című filmért.

A tragikus eset négy évvel azután történt, amikor Tina Turner legidősebb fia Craig Raymund Turner 2018-ban öngyilkos lett. Craig vér szerinti édesapja Raymond Hill szaxofonista volt, de Ike Turner örökbe fogadta 1962-ben, amikor feleségül vette Tinát. Craig egyébként Tina Turner elsőszülött fia, csupán tizennyolc éves volt az énekesnő, amikor életet adott neki.

Turner egy korábbi interjúban azt mondta, hogy nagyobbik fia érzelmes alkat volt, és sokszor nyújtott neki lelki támogatást, amikor Ike bántalmazta.

