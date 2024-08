Soha ilyen meleg nem volt még a Földközi-tenger hőmérséklete

Bulimaratonnal készül a Plázs a hosszú hétvégére

Majka, a Kowalsky meg a Vega és Fenyő Miklós is fellép ezen a hétvégén a Plázson, élőben bulizhatunk a Pedro Pedro Pedro gigaslágerre Agatino Romero fellépésén, valamint jubilál a WeLove Balaton fesztivál is. Mindez és sok más is vár 19-ig Siófokon.