Sidi Bou Said: Tunézia ékköve

A festői Sidi Bou Said számos művészt megihletett már, nem meglepő, hogy évtizedek óta művészek kedvenc találkozóhelye, sőt lakhelye is. Alkotásaikat az ezeregy éjszaka meséibe illő utcácskákban, kis galériákban és kézműves kerámiaboltokban értékesítik.

Keleti kényelem, mediterrán hangulat

Az elképesztően fotogén Sidi Bou Said, Tunisz bohém tengerparti elővárosa, tele képeslapra illő utcarészletekkel, igazi mediterrán életérzéssel. Hófehérre meszelt házait kovácsoltvas ablakkeretek és égszínkék faajtók díszítik, a Földközi-tenger csodálatosan kék vize pedig egészen különleges hátteret fest mindehhez. Nem véletlen az sem, hogy a város szabadtéri kávézóit az épületek lapos tetején nyitották meg, az ott kialakított teraszokon igazi arab stílusban berendezve, hogy a vendégek autentikus környezetben, zavartalanul csodálhassák a fantasztikus kilátást a kék-fehér házakra és a végtelen tengerre. Csak dőljünk hátra egy isteni cappuccino társaságában, élvezzük a mediterrán napot és a tunéziai vendégszeretetet.

A városka autóktól elzárt részeiben kellemes sétákat tehetünk, és ízelítőt is kaphatunk ebből a nyüzsgő, mégis nyugodt mediterrán életérzésből. Ez egy olyan hely, ahol az ember szívesen eltölti a napját, miközben magába szívja a különleges hangulatot. Tudni kell, hogy a város egyedülálló szépsége és légköre miatt nagyon felkapott a turisták körében, ezért a bazárokban az árusok jóval drágább áron kínálják portékáit. Néhány apróságon kívül nem is igazán érdemes itt szuvenírekből bevásárolnunk, mert jóval magasabb összegért juthatunk hozzájuk. Az árusok is szigorúbban veszik az alkudozás alsó határát, így inkább csak nézegessük az ajándéktárgyak színes özönét.

Sidi Bou Said hófehér épületei a mór és az andalúz építészet jellegzetességeit viselik magukon, amely a 16. századi spanyol muszlim invázió eredménye. A franciák számára az egykori halászfalu szépsége tökéletes megjelenítési módja volt a romantikával átszőtt orientalizmusnak a 19. században, és elkötelezték magukat amellett, hogy megőrzik a város – valóságos és képzelt – keleties karakterét, így az 1915-ben műemléki védelem alá került.

Aki a legjobb kilátást keresi, sétáljon fel az Abu Said el Baji mauzóleumhoz (a világítótorony alatt), ahonnan páratlan kilátás nyílik a Tuniszi-öbölre, Karthágóra és magára Tuniszra.

Egy csendes oázis a város felett

A várost 1200 körül Abu Said el Baji szufi tanító alapította meg, sok követőjét és hívét vonzva ide magával. A 18. században számos híres zenész és író választotta lakhelyéül a varázslatos várost, ezzel alapozva meg Sidi Bou Said művészfalu hírnevét. Ezt követően hamarosan a művészek nemzetközi hírű gyűjtőhelyévé vált. Rodolphe d'Erlanger báró, francia művész és zenetudós - aki egy hatkötetes arab zenei enciklopédiát szerzője is - erőfeszítéseinek köszönhető, hogy a város törvényi védelmet kapott annak érdekében, hogy eredeti állapotát megőrizzék. Szintén a bárónak köszönhető a város épületeinek kék-fehér színvilága. A báró hegytetőn épült mesés palotája, a különleges atmoszférájú Palace Dar Nejma Ezzahra ma látogatható, termeinek egy része zene- és hangszermúzeum.

A Dar Nejma Ezzahra palota egy nagy gonddal felújított régi rezidencia, amely a 20. század elején épült a báró számára. A hagyományos arab hangszerek hatalmas gyűjteménye látogatható bent, de néhány festménye is kikerült a falra. Mégis a látogatás valódi oka a palota aprólékos belső kialakítása a szépen faragott, míves díszítőelemekkel, amelyek a hagyományos tunéziai építészet legjavát adják, illetve a dús növényzetű mediterrán kert háttérben a kék minden színében játszó Földközi-tengerrel.

Romantikus menedék

Sidi Bou Said környékén számos jó minőségű szálláshelyet találunk, de a Maison Dedine Boutique Hotel (https://maisondedine.com/en/) az egyik legstílusosabb mind közül, igaz a szálloda csak felnőtt vendégeket fogad. A város központjában álló hotel közvetlenül a tenger feletti sziklás hegyoldalba épült csodás kilátással a Tuniszi-öbölre. A művészeti galériának is beillő belső teret a tulajdonos rendezte be, aki maga is festőművész volt. A szálláshely összesen öt, erkélyes szobával, jól felszerelt konyhával, saját partszakasszal és egy feszített víztükrű medencével várja a vendégeket. Egy olyan hangulatos menedék, ahol a kifinomult és harmonikus légkörben az év bármely szakában garantáltan kipihenjük magunk.

