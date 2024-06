Semmelweis Egyetem: Először mentették meg egy beteg látását lábszárból kivett ideggel Magyarországon

Mint írták, diabétesz, tumorok, központi, perifériás idegproblémák, arcidegbénulás, vírusos fertőzések, Sclerosis multiplex és akár veleszületett agybetegségek is okozhatnak olyan szaruhártyaidegi elváltozásokat, amely során a beteg szemfelszíne elveszti érzékelési képességét. Ilyen esetekben nem kezd el automatikusan könnyezni a beteg szeme, vagy nem csukja be, ha belerepül egy bogár.

