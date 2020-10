Robotok, kísérletek, programok, kutatás a Tudományok Fővárosán

1474 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 46 290-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 33 idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1142-re emelkedett, 14 088-an pedig már meggyógyultak. Nem szabad belefáradnunk a koronavírus-járvány kezelésébe, mert legalább annyi van még előttünk, mint amennyi mögöttünk - figyelmeztetett Müller Cecília országos tisztifőorvos a Kossuth rádióban. A súlyos betegeknél jók a vérplazmakezelés tapasztalatai - jelentette ki Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke szerint, ha a kormány nem tesztel eleget, akkor leállhat az egész ország. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója arra kérte Gyurcsány Ferencet a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, „ha már nem akarja segíteni a védekezést, legalább ne gátolja azt”. Politikai okokból nem emelte fel szavát a Mazsihisz elnöke a balliberális összefogás antiszemita szerencsi jelöltje ellen - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Hír Tv Informátor című műsorában. Korábban a miniszterelnök is kifogásolta Heisler András hallgatását, aki azonban nem tartja magát felelősnek. Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati polgármester- és képviselő-választást, azért, mert a képviselő-testület kimondta a feloszlását. A választási irodák felkészültek a járványügyi előírások betartására. A politikai haszonért szolgálják ki Karácsony Gergelyék az LMBTQ szervezetek céljait - jelentette ki Csepel fideszes polgármestere Budapesti srácok című műsorunkban. Borbély Lénárd szerint a budapesti városvezetés ultraliberális értékrendet képvisel. A főpolgármester támogatja a Budapest Pride-ot és többek között a 6. kerület momentumos polgármesterével együtt kitűzték a szivárványos zászlót is a városházára. Az Orbán-kormány új alapokra helyezte a külhoni és a diaszpóra magyarság képviselőivel folytatott párbeszédet - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. Szilágyi Péter közölte: a kormány azon dolgozik, hogy minél több területen váljon általánossá az egységes magyar nemzetben és az egységes Kárpát-medencében gondolkodás. Világnézetek harca és politikai állásfoglalás zajlik Brüsszelben - erről beszélt az igazságügyi miniszter a Hír TV Bayer show című műsorában. Varga Judit szerint a Magyarország ellen zajló liberális támadás alaptalan. Már 10 embert vettek őrizetbe a pénteki franciaországi terrortámadással összefüggésben. A tettesről egyelőre annyit lehet tudni, hogy 2002-ben Moszkvában született, családjával csecsen menekültként érkeztek Franciaországba. A nyomozás állása szerint azért fejezte le a történelem tanárt, mert zavarta, hogy az oktató a szólásszabadságról tartott óráin Mohamed-karikatúrát mutatott a diákoknak. A meggyilkolt középiskolai tanár emlékére Franciaországban gyásznapot rendeltek el. A világon már 39,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 27,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában az elmúlt napon 6410 új esettel 293 641-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké 109 újabb halálos áldozattal 5517-re emelkedett. Az orvosok szerint kritikus a helyzet a szlovén kórházakban a kórházi ellátásra szoruló koronavírus-fertőzöttek számának növekedése miatt. Öt montenegrói városban hétfőtől bezárják az iskolákat, az óvodákat és a vendéglátóhelyeket, valamint éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be, mert a koronavírus-fertőzöttek száma kritikus méreteket öltött. A koronavírus-járvány németországi megfékezéséhez mindenkinek kevesebb emberrel kell találkoznia, és amikor csak lehet, otthon kell maradnia - mondta Angela Merkel kancellár. Kilenc francia nagyvárosban, mintegy 20 millió ember számára lépett életbe szombat este az éjszakai kijárási tilalom, amelyet a koronavírus-járvány megfékezésére rendelt el a kormány. Belgiumban a koronavírus-járvány gyors terjedése miatt hétfőtől egy hónapra bezárnak a vendéglátó egységek és éjszaki kijárási tilalom lép életbe. Éjféltől humanitárius tűzszünet lépett életbe Örményország és Azerbajdzsán között. Izraelben megkezdődött a fokozatos nyitás a koronavírus-járvány miatti egy hónapos zárlat után. Izraelben újra országszerte tüntetéseket tartottak szombat este Benjámin Netanjahu miniszterelnök ellen, a vele szemben felhozott korrupciós vádak és kormányának koronavírusjárvány-kezelése miatt. Irán kijelentette, hogy lejárt az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2231-es számú határozata alapján ellene elrendelt fegyverembargó. A nagy hatalmú iraki síita milíciák hívei felgyújtották szombaton a Kurdisztáni Demokratikus Párt Bagdad központjában álló székházát, miután egy volt kurd miniszter bírálta a síita milíciák ernyőszervezetét. Egy új törvényjavaslat szerint Olaszországban büntetnék azokat a szülőket, akik nem engednék el gyermekeiket az iskolákban tartott gender programokra. A törvénytervezet ellen tüntetést tartottak Rómában. A demonstráció szervezője szerint, azzal, hogy az óvodától az egyetemekig bevezetnék a gender ideológia kötelező oktatását, a gyermekek fejlődését zavarják meg. Legkevesebb 22 katona tűnt el egy hajnali földcsuszamlásban a közép-vietnami Quang Tri tartomány egyik laktanyájában. Leállították a vonatközlekedést a kunszentmiklósi vonal Soroksár és Dunaharaszti közötti szakaszán szombatról vasárnapra virradó éjszaka, mert a soroksári konténerterminálon veszélyes anyag szivárog - közölte a MÁVINFORM. A Hernád és a Sajó áradása továbbra is gondot okoz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: a víz településeket zár el, utakat áraszt el. Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör: Győri Audi ETO KC - SCM Ramnicu Valcea (román) 38:31 Férfi kézilabda NB I: HE-DO B.Braun Gyöngyös - Telekom Veszprém 25:35 Férfi vízilabda ob I: Eger - FTC-Telekom Waterpolo 14:16; UVSE Hunguest Hotels - BVSC Zugló 10:13; Szolnoki Dózsa - Szeged 13:5; Tatabánya - PannErgy-Miskolci VLC 8:14; OSC - A-Híd VasasPlaket 8:8; PVSK Mecsek Fűszért - KSI SE 18:13 Női kosárlabda NB I: PINKK-Pécsi 424 - ZTE NKK 76:56; Ludovika-FCSM Csata - VBW CEKK Cegléd 61:69 Labdarúgó NB I: Budafoki MTE - Diósgyőri VTK 2:1; Újpest FC - Mezőkövesd Zsóry FC 1:0; Puskás Akadémia FC - MTK Budapest 0:3 Hétfőn 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a Ferencváros hazai labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzéseire.