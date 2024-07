Riasztás: ismét rendkívül forró napok jönnek

Felhívták a figyelmet arra, hogy kánikulában megnő a szén-monoxid-mérgezés kockázata is. A kéményben légdugó alakulhat ki, amely miatt a füstgáz visszaáramlik és szén-monoxid fejlődik. Ezért nyáron is fontos nyílt égésterű vízmelegítők mellett szén-monoxid érzékelőt működtetni.

