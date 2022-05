Rengeteg látogatót vonzott az idei Múzeumok Majálisa

Megosztás itt:

Huszonhatodik alkalommal rendezték meg a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben a Múzeumok Majálisát. A kétnapos eseménysorozaton változatos programokkal várták az érdeklődőket az épületen kívül és belül egyaránt. A programok között a legfiatalabbaktól a legidősebbekig mindenki talált számára érdekeset, izgalmasat, a Mini Múzeumtól kezdve a múzeumpedagógiai foglalkozásokon keresztül az élő múzeumi tárlatvezetésekig. A kertben szakmai előadások és koncertek nyújtottak kikapcsolódást az egész családnak.

Az idei majálison a múzeumok – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – egy közösségi térben mutatkozhattak be rendkívül színes programajánlattal és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. Az új koncepció egy friss megközelítése volt a nagy hagyománnyal bíró rendezvénynek. A látványos installációkkal a fiatalokat és a családosokat akarták megszólítani a szervezők, hogy a vendégek ne csak a megszokott formában, hanem egy más környezetben is találkozhassanak a múzeumokkal.

Új kiállítóhelyek, kurátori tárlatvezetések debütáltak

Az intézmény kurátorai két, a közönségnek nemrég átadott térben is tartottak tárlatvezetéseket. Akik a Múzeumok Majálisán ezeket a programokat választották, az elsők között láthatták a szinte felbecsülhetetlen értékű Herzog-ezüstöket és tudhattak meg róluk érdekességeket dr. Kiss Erika művészettörténész előadásában. Dr. Ridovics Anna művészettörténész, főmuzeológus a nemrég a nagyközönség előtt megnyitott és restaurált látványtár titkait tárta fel az érdeklődőknek.

Szintén a Múzeumok Majálisán mutatkozott be egy teljesen új program, a Magyarok és környezetük. A tárlatvezetés során a látogatók megtudhatták, milyen változást hozott a magyarok megjelenése a Kárpát-medencében, és ez hogyan hatott a környezetre.

A gyermekek is jól szórakoztak

A Múzeumok Majálisán a bölcsődésektől a középiskolásokig minden korosztálynak kínált programot az intézmény. A Kincskereső családi délután, az Aranyalma Zenebölcső, a Felfedező hátizsák, valamint a Kalapra fel! kézműves foglalkozás iránt is hatalmas volt az érdeklődés.

A virtuális térben is kalandozhattak a gyermekek. A Lapidáriumban VR szemüvegen virtuálisan is felfedezhették Vértesszőlős őskori környezetét, valamint a fényűző késő római villagazdaság 56 hektáros alapterületét Balácán.

Meghosszabbított nyitvatartás és ingyenes magazin

L. Simon László bejelentése alapján a nyári időszakban a Nemzeti Múzeum minden pénteken az eddigi 18:00 óra helyett 22:00 órakor zár. Ez idő alatt az intézmény állandó és időszaki kiállításai, a megújult Múzeum Kávézó és a Múzeum Shop is nyitva tart, emellett a nyári estékre múzeumpedagógiai foglalkozásokat, különleges tárlatvezetéseket és élő múzeumi programokat is szerveznek. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója kiemelte, már elérhető „A Nemzet Múzeuma" című negyedéves ingyenes magazin, amely a szakmai közönségen túl megszólítja a múzeumok iránt érdeklődő közönséget is, a fiataloktól a nyugdíjasokig.