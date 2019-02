Rendhagyó utazás a 185 millió évvel ezelőtti korba

A miskolci Herman Ottó Múzeum új tárlatának története szerint kutató expedíció indult el a MeZOOzoikumba, hogy az ott feltárt fosszíliák alapján megismerjék az akkori világot. Visszajönni azonban már nem tudtak, ezért a kiállítás egyes állomásain végigsétálók őket menthetik meg. A Földtörténeti és Természetrajzi Tár állandó tárlata a mezozoikum, vagyis a dinoszauruszok korát mutatja be.

„Egy ilyen kiállítás, főleg a maga interaktív voltával, illetve azzal a sztorival, hogy van egy időutazás, amelyen belül visszamegyünk a mezozoikumba, azért is különleges számomra, mert talán a gyerekeknek átadja valahogy azt, hogy ez a hosszú-hosszú időszak, ez a 185 millió év, amit a mezozoikum felölel, az egyrészt nagyon távol van, másrészt irgalmatlan hosszú volt. És talán megértik, és talán közelebb kerülnek ahhoz, hogy a természet története, az élővilág fejlődéstörténete, az egy rendkívül hosszú folyamat, amiben az ember csak tényleg egy parányi porszem, egy tizedmásodpercet tesz ki” – mondta Ősi Attila, a ELTE Őslénytani Tanszék tanszékvezető paleontológusa.

A tárlat elkészítésében a Miskolci Herman Ottó Múzeum szorosan együttműködött a Magyar Természettudományi Múzeummal. A kiállítás egyes darabjait a budapesti intézmény adta kölcsön.

„Van akkora gyűjteményünk, és van olyan szép anyagunk ebből a korszakból, hogy össze tudtunk szedni nagyon jelentős ritkaságokat, látványos, szép darabokat, amik itt a kiállításban mind láthatók. Folyamatosan mentek az egyeztetések, 2018 ősze volt, amikor összeállt a teljes, végleges lista, aláírtuk a kölcsönzési papírokat, és leköltözött az anyag hosszú időre Miskolcra” – mondta Dr. Medzihradszky Zsófia, a Magyar Természettudományi Múzeum általános és közművelődési főigazgató-helyettese.

A több szintes, interaktív kiállításon megismerhető a többi között a dinók táplálkozása, szaporodása, és a tárlat fontos része a Bakonyi dinoszaurusz lelőhelyről előkerült maradványok bemutatása is. Így látható a Hungarosaurus, az első Magyarországon talált csontok alapján ismert dinoszaurusz csontvázának rekonstrukciója is.

„Azt vettük észre az elmúlt öt évben, hogy a látogatóknak az előző kiállításunk, illetve a most is még aktív kiállításunk rengeteg ötletet adott ahhoz, hogy adományozzanak nekünk. Sokszor ezek a fosszíliák a polcokon otthon a vitrinekben hevernek, én azt mondom, hogy mostantól hozzák be a múzeumba a mezozoikus fosszíliákat is. Itt jobb helye van, előbb-utóbb kiállításba kerül, nagyobb biztonságban van, és biztos, hogy a tudomány és a nagyközönség számára is hasznossá fogjuk tudni tenni” – mondta Szolyál Péter, megbízott múzeumigazgató.

A MeZOOzoikum kiállítás 45 millió forintból jött létre, amelynek egy részét az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította. A tárlat 2023-ig látható Miskolcon.