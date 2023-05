Radar - Vitorlások a Bátor Táborért

Megosztás itt:

Eddig mintegy 20 ezer érintett tett szert életre szóló élményre a program által, amelyhez most egy katamarán csapat, a Kaáli Team is csatlakozott.

A 2023-mas balatoni vitorlás szezon elindult, ezzel együtt pedig az is bejelentésre került, hogy a bátor tábor élménykülönítményének egy újabb sportolói csapat vált tagjává.

A 2022-es év legsikeresebb balatoni többtestű vitorlázó csapata a Team Kaáli volt, akik bár kis hajónak számítanak, a csapatszellem és a bátorság mégis az első helyig segítette őket. Persze, az év legjobb női kormányosa is ezt a csapatot erősíti. Virág Flóra számára ebben az évben már nemcsak az első hely ad motivációt.

A Bátor tábor élménykülönítményéhez eddig mintegy 2500 sportoló csatlakozott, akiknek legfőbb célja, hogy a beteg gyerekek terápiájának és felépülésének ők is részese lehessenek.

Makai Gábor szóló tókerülő nagydíj nyertes már évek óta a Bátor Tábor támogatója. Az élménykülönítményen vállalt adománygyűjtő kampányával már több mint 4 millió forintot gyűjtött a beteg gyerekeknek. Így hobbija már nemcsak számára öröm.

A Team Kaáli alapítójának, Dr Kaáli Nagy Gézának orvosként is szívügye a betegek sorsa, most pedig, hogy az élen jár a csapata, fontosnak tartja, hogy az ő sikerük a gyerekek arcára is mosolyt varázsoljon.