Radar - Hódít a Kite szörf a Velencei-tónál

Megosztás itt:

Legyen 17 fok és eső, vagy 40 fok ragyogó és napsütés, őket nem tántoríthatja el semmi, hogy kedvenc sportjuknak hódoljanak. De hogy kik is ők és miért is olyan vonzó ez a sportág számukra, most megmutatjuk!

Kite szörfben 2006 óta szerveznek országos bajnokságot hazánkban, ekkor még létezett önálló szakszövetségi képviselete a sportágnak, 2019-ben szerveztek utoljára ilyet. Jelenleg a Magyar Vitorlás Szövetség égisze alatt működik a sportág.

Deák Tomi az egyik legeredményesebb magyar versenyző ebben a sportágban, magyar bajnok és világbajnoksági induló. Eredendően snowboardosként kezdte, azonban ez kevésnek bizonyult számára.