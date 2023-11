Radar - Bruce Willis gyógyíthatatlan

Megosztás itt:

Burce Willis családja 2022.-ben jelentette be, hogy az ismert színész afázia nevű betegséggel küzd. Azóta kiderült, hogy Willisnél frontotemporális demenciát diagnosztizáltak.

Nemrég ez a megható videó járta körbe az internetet, amikor is Willis családjával ünnepelte 68. születésnapját. A videón a színész is énekel egy kicsit és még viccelődik is, majd elfújja a gyertyákat.

Azóta egyre aggasztóbb hírek jelentek meg a filmsztárról. Állítólag már volt feleségét, Demi Moore-t sem ismeri fel.

Nagyon nagy átfedést, rokonságot mutat ez a betegség részint az Alzheimer-kórral is, részint a Parkinson-kórral is, tehát olyan mozgásproblémák is megjelenhetnek beláthatóan rövid időn belül, amelyek azért a színművész munkát akadályozzák - mondta el Radar című műsorunk stábjának Buda Botond ideggyógyász.

A szakember elmondta,

ez nem gyógyítható betegség, a diagnózist követően a túlélés 9-12 év.

