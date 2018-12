Rabok készítettek bejglit gyerekeknek

Ünnepi édességek érkeztek a Cseppkő utcai gyermekotthonba. Nem csak a bejglik mennyisége a különleges, hanem az, hogy süteményeket rabok készítették.

„Hatszáz bejgliről beszélünk, mind a hatszáz sütemény fogvatartotti munkáltatással készült az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.-ben. A péküzemben nem csak ehhez a bejglihez gyúrták és kelesztették a tésztát, hanem több, mint 300-féle pékárut is készítenek naponta. A fogvatartottaknak is hatalmas lehetőség a munka, hogy ilyenkor tudnak felajánlani és ők maguk vállalkoztak arra, hogy szeretnének sütni és valamivel kedveskedni a gyermekotthon lakóinak” – mondta Orosz Zoltán, bv ezredes.

A gyerekek köszönetképpen műsorral készültek a süteményért, de a BVOP munkatársa is karácsonyi dalokat játszott a gyerekeknek.

Az otthon igazgatója szerint az itt élő 252 gyermek ugyanúgy készül a karácsonyra, mint a többiek. Az ünnepi program is hasonló, csak egy kicsit nagyobban.

„A mi gyerekeink is ugyanúgy örülnek, ugyanúgy várják a Jézuskát és ugyanúgy készülődnek, de minden egyes gyermeknek – annak a 252 gyereknek, akinek a teljes körű ellátását biztosítjuk nullától 25 éves korig, illetve most már egy jogszabály lehetővé teszi, hogy 30 éves korukig is itt maradhatnak – készülnek a saját lakóegységükben, az otthonukban és ugyanúgy karácsonyfával, ünnepi vacsorával és ajándékokkal fogjuk színesíteni az ő életüket is” – mondta Herczeg Krisztián, a Cseppkő Gyermekotthoni Központ igazgatója.

A Cseppkő Gyermekotthonba érkezett hatszáz bejglit a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság osztja szét a fenntartott intézetek között.