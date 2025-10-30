Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 30. Csütörtök Alfonz napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Proksa Szandra az Egy Lépéssel Több Alapítvány elhivatott nagykövete

2025. október 30., csütörtök 17:00 | HírTV

Proksa Szandra, műsorvezető, egykori szépségkirálynő az Egy Lépéssel Több Alapítvány egyik legelhivatottabb nagykövete. A TV2 képernyőjéről ismert kétgyermekes édesanya az alapítvány indulása óta szívén viseli a tartósan beteg gyermekeket nevelő családok sorsát, és példát mutat arra, hogyan fér össze a karrier, a családi élet és a jótékonyság.

  • Proksa Szandra az Egy Lépéssel Több Alapítvány elhivatott nagykövete

Az Egy Lépéssel Több Hajós István Alapítvány kiemelt programja a „Fogadj örökbe egy családot!”, amelynek keretében életet veszélyeztető, súlyos, tartós betegséggel (genetikai, idegrendszeri vagy mozgásszervi sérüléssel) élő gyermekeket nevelő családok kaphatnak rendszeres, havi 50.000 forintos támogatást. A szervezet egyedülálló, átlátható rendszerével, valós segítséget nyújt ott, ahol arra a legnagyobb szükség van. Proksa Szandra az elsők között csatlakozott az alapítványhoz és vállalta a szervezet nagyköveti tisztségét.

„Szandra az alapítványunk egyik fő motorja, rengeteget dolgozik azon, hogy népszerűsítse a küldetésünket”

– fogalmazott Hajós István, Az Egy Lépéssel Több Alapítvány vezetője.

Megindító találkozások az érintettekkel

A TV2 Mokka műsorvezetője a kamerák előtt is gyakran kiáll a jó ügy mellett, elkötelezettsége tökéletesen illeszkedik az alapítvány „Fogadj örökbe egy családot” programjának filozófiájához.

„Amikor István felkért, hogy csatlakozzak, már kétgyermekes anyukaként egy pillanatig sem volt kérdés, hogy igent mondok. Bár a terület eleinte ismeretlen volt számomra, ez a feladat teljesen átformálta a gondolkodásomat” – meséli Szandra.

„Hajlamosak vagyunk természetesnek venni az olyan alapvető dolgokat, mint az egészség. Ezek a családok megtanítottak arra, hogy minden pillanatot meg kell becsülni.

Ezek a találkozások pozitív értelemben katartikusak, nem szomorúságot váltanak ki belőlem, hanem erőt adnak, és arra sarkallnak, hogy még többet segítsek.”

Az alapítvány nagykövete kiemelte azt is, hogy nemcsak a gyerekek a hősök, hanem a szülők is, akik folyamatosan támogatják őket, és rengeteg áldozatot hoznak. Proksa Szandra fontosnak nevezte azt is, hogy segítségnyújtás nem merül ki a pénzügyi támogatásban.

„A segítség sokféle lehet.

Az alapítvánnyal rendszeresen szervezünk családi napokat, ahol a gyerekek és a szülők végre kiszakadhatnak a kórházak és fejlesztések világából. Amikor látom őket felszabadultan mosolyogni egy hajókázás, autózás, arcfestés vagy egy közös játék közben, az leírhatatlanul feltölt. Élményeket adunk nekik, de cserébe ők is rengeteget adnak nekünk.”

A cél, 200 család rendszeres támogatása

A TV2 népszerű reggeli műsora, a Mokka hosszú ideje kiemelt figyelmet szentelt a társadalmi felelősségvállalásnak, Proksa Szandra rovatából a nézők rendszeresen megismerhettek egy-egy családot azok közül, akiket felkarolt az Egy Lépéssel Több Alapítvány.

„Bízom benne, hogy most már, mint a Mokka műsorvezetője, és nagykövetként a jövőben is lehetőségem lesz arra, hogy felhívjam a figyelmet arra:

a siker és ismertség mellett is helye van a társadalmi felelősségvállalásnak. Az általunk támogatott családok nagyon hálásak az odafigyelésért.”

A felajánlók már havi 5.000 forinttal örökbe fogadhatnak egy általuk kiválasztott családot. A rendszer egyedülálló átláthatóságát garantálja, hogy a támogatás nem készpénzben, hanem a családok által beküldött számlák (gyógyszer, gyógykezelés, rezsi) közvetlen kifizetésével valósul meg. Az alapítvány a működési és adminisztrációs költségeket saját forrásból és pályázatokból fedezi, így a beérkező adományok teljes összege a rászorulókhoz kerül.

„Az alapítvány hitelességét és elkötelezettségét az is mutatja, hogy sem az alapító, sem a kuratórium tagjai, sem a nagykövetek nem részesülnek semmilyen juttatásban vagy akár költségtérítésben a munkájukért.

Idei legfőbb célunk, hogy 200 családot tudjunk rendszeresen támogatni és minél több emberhez eljusson a küldetésünk”

– hangsúlyozta Hajós István.

Fotó forrása: Egy Lépéssel Több Hajós István Alapítvány

További híreink

Miért nem randiznak a Z generációs fiatalok? A válasz egyszerre szomorú és ijesztő

Történelmi áttörés: Amerika és Kína közeledik egymáshoz a kereskedelmi fronton + videó

Nótár Mary nagy bajba került: "Leugrottam egy háztetőről és vitt a mentő, eltört a kezem"

Az ukrán hadsereg újra lecsapott Oroszországra – lángokban áll a finomító

Jöhet a hideg: a Lidl praktikus eszközével villámgyorsan meleg lesz a lakás

Belebukhat az újabb adóemelési botrányába Magyar Péter

A szelevényi horror: amikor az anya a lányára robbantotta a házat – Jázmin és az apa kálváriája

5 szobanövény, ami természetesen száműzi a penészt otthonodból!

Napi ezer halottra és súlyos sérültre számítanak a németek egy esetleges háborúban + videó

További híreink

Napi ezer halottra és súlyos sérültre számítanak a németek egy esetleges háborúban + videó

Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó

Tragédia Kenyában: amikor az álomszafari végzetes lángokba torkollik

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Gulyás Gergely már reggel 8-kor Kormányinfót tart! - Élőben közvetítjük + videó
2
Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra
3
Dupla jó hír a nyugdíjasoknak + videó
4
Kormányinfó: Béremelés és békemisszió – Magyar Péter pórul járt az MI-videóval
5
Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó
6
Két embert agyonlőttek Brüsszelben + videó
7
Riasztás – Letöltendőt osztott ki a bíró, amiért chilipaprikás gumikesztyűben vizsgálták meg egy rab aranyerét + videó
8
A kenyai balesetben elhunyt sportvezetőt méltatták + videó
9
Vezércikk – Orbán Viktor: Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat + videó
10
A szelevényi horror: amikor az anya a lányára robbantotta a házat – Jázmin és az apa kálváriája

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!