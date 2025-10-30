Proksa Szandra az Egy Lépéssel Több Alapítvány elhivatott nagykövete

Megosztás itt:

Az Egy Lépéssel Több Hajós István Alapítvány kiemelt programja a „Fogadj örökbe egy családot!”, amelynek keretében életet veszélyeztető, súlyos, tartós betegséggel (genetikai, idegrendszeri vagy mozgásszervi sérüléssel) élő gyermekeket nevelő családok kaphatnak rendszeres, havi 50.000 forintos támogatást. A szervezet egyedülálló, átlátható rendszerével, valós segítséget nyújt ott, ahol arra a legnagyobb szükség van. Proksa Szandra az elsők között csatlakozott az alapítványhoz és vállalta a szervezet nagyköveti tisztségét.

„Szandra az alapítványunk egyik fő motorja, rengeteget dolgozik azon, hogy népszerűsítse a küldetésünket”

– fogalmazott Hajós István, Az Egy Lépéssel Több Alapítvány vezetője.

Megindító találkozások az érintettekkel

A TV2 Mokka műsorvezetője a kamerák előtt is gyakran kiáll a jó ügy mellett, elkötelezettsége tökéletesen illeszkedik az alapítvány „Fogadj örökbe egy családot” programjának filozófiájához.

„Amikor István felkért, hogy csatlakozzak, már kétgyermekes anyukaként egy pillanatig sem volt kérdés, hogy igent mondok. Bár a terület eleinte ismeretlen volt számomra, ez a feladat teljesen átformálta a gondolkodásomat” – meséli Szandra.

„Hajlamosak vagyunk természetesnek venni az olyan alapvető dolgokat, mint az egészség. Ezek a családok megtanítottak arra, hogy minden pillanatot meg kell becsülni.

Ezek a találkozások pozitív értelemben katartikusak, nem szomorúságot váltanak ki belőlem, hanem erőt adnak, és arra sarkallnak, hogy még többet segítsek.”

Az alapítvány nagykövete kiemelte azt is, hogy nemcsak a gyerekek a hősök, hanem a szülők is, akik folyamatosan támogatják őket, és rengeteg áldozatot hoznak. Proksa Szandra fontosnak nevezte azt is, hogy segítségnyújtás nem merül ki a pénzügyi támogatásban.

„A segítség sokféle lehet.

Az alapítvánnyal rendszeresen szervezünk családi napokat, ahol a gyerekek és a szülők végre kiszakadhatnak a kórházak és fejlesztések világából. Amikor látom őket felszabadultan mosolyogni egy hajókázás, autózás, arcfestés vagy egy közös játék közben, az leírhatatlanul feltölt. Élményeket adunk nekik, de cserébe ők is rengeteget adnak nekünk.”

A cél, 200 család rendszeres támogatása

A TV2 népszerű reggeli műsora, a Mokka hosszú ideje kiemelt figyelmet szentelt a társadalmi felelősségvállalásnak, Proksa Szandra rovatából a nézők rendszeresen megismerhettek egy-egy családot azok közül, akiket felkarolt az Egy Lépéssel Több Alapítvány.

„Bízom benne, hogy most már, mint a Mokka műsorvezetője, és nagykövetként a jövőben is lehetőségem lesz arra, hogy felhívjam a figyelmet arra:

a siker és ismertség mellett is helye van a társadalmi felelősségvállalásnak. Az általunk támogatott családok nagyon hálásak az odafigyelésért.”

A felajánlók már havi 5.000 forinttal örökbe fogadhatnak egy általuk kiválasztott családot. A rendszer egyedülálló átláthatóságát garantálja, hogy a támogatás nem készpénzben, hanem a családok által beküldött számlák (gyógyszer, gyógykezelés, rezsi) közvetlen kifizetésével valósul meg. Az alapítvány a működési és adminisztrációs költségeket saját forrásból és pályázatokból fedezi, így a beérkező adományok teljes összege a rászorulókhoz kerül.

„Az alapítvány hitelességét és elkötelezettségét az is mutatja, hogy sem az alapító, sem a kuratórium tagjai, sem a nagykövetek nem részesülnek semmilyen juttatásban vagy akár költségtérítésben a munkájukért.

Idei legfőbb célunk, hogy 200 családot tudjunk rendszeresen támogatni és minél több emberhez eljusson a küldetésünk”

– hangsúlyozta Hajós István.

Fotó forrása: Egy Lépéssel Több Hajós István Alapítvány