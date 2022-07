Precedens nélküli jogi csata elé néz Elon Musk a Twitterrel

Megosztás itt:

Elon Musk Tesla-vezér (Forrás: MTI/EPA/Alexander Becher)

Musk viszont hétfőn azt közölte, hogy amennyiben bíróságra kerül az ügy, a Twitter kénytelen lesz nyilvánosságra hozni a botokkal és spam-fiókokkal kapcsolatos információkat.

Musk visszalépése nem volt előzmények nélküli, a milliárdos ugyanis átmenetileg már május közepén felfüggesztette a tranzakciót a Twitter negyedéves jelentése miatt. A milliárdosnak és jogi csapatának azt kell bizonyítania a delaware-i legfelsőbb bíróságon, hogy a Twitter nem volt őszinte a spamrobotok számával kapcsolatban, miközben a mikroblog üzemeltetői elkötelezettek a tranzakció lezárásában a korábban meghatározott 44 milliárd dolláros vételi ár és feltételek mellett. Musk jogászai ugyanakkor amellett érvelnek, hogy téves a Twitter becslése azzal kapcsolatban, hogy a bevételszerzésre alkalmas napi aktív felhasználóinak csupán kevesebb mint 5 százaléka spamfiók, így a mikroblog az, aki megsértette a szerződési feltételeket. Musk ügyvédje szerint a Tesla-vezérnek „oka van azt hinni, hogy a spamfiókok száma lényegesen magasabb”, ennek bizonyítása azonban nem lesz egyszerűbb.

Amennyiben Elon Musk valóban eláll az üzlettől, a szerződés szerint egymilliárd dolláros fájdalomdíjat kellene fizetnie a mikroblogot üzemeltető vállalatnak, jogi szakértők szerint ugyanakkor sokkal nagyobb az esélye a megegyezésnek a felek között, hiszen egy hosszúra elnyúló jogi csata hatásait a Twitter és a Tesla részvényei is megéreznék.

Elemzők szerint az ügy a Twitter moderációs politikájának jövőjével és a választásokra gyakorolt ​​hatásával kapcsolatban is komoly kérdéseket vethet fel, mert bár a Twitter jogi követelése szilárdabb alapokon áll, mint Muské, a társadalom befolyásolásra is alkalmas platform jövője szempontjából aligha ígérhet jót rákényszeríteni a Tesla-vezért a Twitter felvásárlására, ha már meggondolta magát. Adam Sieff, technológiai kérdésekre szakosodott jogász szerint például az is megeshet, hogy

ha Musk veszít a bíróságon, és kénytelen lesz fizetni a Twitterért, hogy a tranzakciót követően egyszerűen csak „lekapcsolja” a platformot, ami nem feltétlenül közérdek.

Az amerikai Politico által megkérdezett jogászok szerint a delaware-i bíróság elvben ugyan megkövetelheti Musktól, hogy az ígéretek szerint vegye át a platform tulajdonjogát, az indulatosságáról ismert Tesla-vezér ezek után sokféleképpen szabotálhatná a tulajdonába került mikroblogot: teljesen leállíthatja a működését, de akár felrúghatja a platform teljes moderálási szabályzatát is, aminek következményeként a Twitter lényegében használhatatlanná válik. Szakértők szerint a bírák minden bizonnyal ezeket a lehetőségeket, illetve ezek esetleges politikai következményeit is mérlegelhetik, mielőtt rábírnák Muskot a Twitter felvásárlására.