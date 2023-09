Pikniket és kerékpártúrát szerveztek a zalaegerszegi Malom-tónál

Megosztás itt:

"Az ősz elhozta nekünk az esőt is és a jókedvet is. Régóta szervezkedünk azon, hogy itt a mögöttem található tónál egy olyan rendezvényt hozzunk tető alá, ami egyben a természetközeliséget és az egészségtudatosságot is hozza" - mesélt a rendezvényről Németh Gábor szervező, önkormányzati képviselő.

"Egy kerékpártúrával kezdünk délelőtt, figyelve arra, hogy hogyan használják a kerékpárutat, a gyerekeket tanítgatva. Emellett délután olyan szabadtéri programokra várjuk a kilátogatókat, amivel közelebb tudjuk őket hozni a mögöttem lévő tó melletti parkhoz" - folytatta a helyi képviselő.