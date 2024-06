Pénteken indul a Generali Gyerek Sziget

Az anyukákat hordozós fitnesz-program, a gyerekeket óriás ugrálóvár és akadálypálya is várja. A cserkésztáborban számháborút szerveznek, továbbá az érdeklődőket társas játszó sarok is várja játékmesterekkel.

A sportos programok sora több újdonsággal, többek között a Gymnathlon programmal is bővült. A Generali Nagy Családi Kalandjáték egy hatállomásos játék, amelynek során a gyerekek találkozhatnak ügyességi, logikai és kreatív feladatokkal is, és megtanulhatnak jól segíteni. A játék végén a The Human Safety Net Adománybüfében lesz lehetőség egy jó ügyet támogatni - a cél egy nyári szülő-gyermek tábor megvalósítása a nehéz helyzetben lévő családok számára.

Your browser does not support the video tag.