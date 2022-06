Megosztás itt:

Szinte helyben toporgó zivatarok alakultak ki délután a térségében, de a Mátrától távolabb nyugatra és délebbre is voltak zivatarok, melyek nem akartak elmozdulni helyükről. Emiatt több településre is felhőszakadás zúdult, valamint helyenként jég is kísérte az özönvizet. A legnagyobb eső Gyöngyösön volt, ahol az időkép meteorológusai csaknem 50 mm csapadékot mértek.