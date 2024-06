Ötven új hely a Magyar Konyha Balaton 2024 Gasztrokalauzában

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Zelenszkij szerint börtön vár Sojguékra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözölte kedden a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) döntését, amely elfogatóparancsot adott ki két magas rangú orosz katonai vezető ellen, és hozzátette, hogy nem kerülik el az igazságszolgáltatást. Háborús bűncselekmények miatt elfogatóparancsot adtak ki Szergej Sojgu ellen A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) kedden elfogatóparancsot adott ki Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára, valamint Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke ellen az ukrajnai háború során 2022. október 10. és 2023. március 9. között elkövetett állítólagos háborús bűncselekmények miatt.