Összesen 6 millió forintot gyűjtöttek a szuperkoncertezők a hátrányos helyzetű gyermekeknek

Rekordot döntött az idei, negyedik alkalommal megrendezett Szuperkoncert, amelyre minden eddiginél többen voltak kíváncsiak. A 65 éves Ötöslottó születésnapját is ünneplő eseményen a hazai zenei élet legfelkapottabb előadói léptek színpadra a Puskás Aréna Szoborparkban, ahol a ValMar, a Follow The Flow és Rúzsa Magdi koncertjére összesen 50 ezren látogattak ki személyesen is a helyszínre.

A résztvevők a szórakozás mellett idén is támogathattak egy jó ügyet, hiszen a helyszínen vásárolt szerencsejáték termékekből befolyt összeget a Szerencsejáték Zrt. az Ökumenikus Segélyszervezetnek ajánlotta fel, akik a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segítő Kapaszkodó programon keresztül több mint három ezer nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű gyereknek biztosítanak a többek közt iskolán kívüli korrepetálást vagy éppen fejlesztő foglalkozást.

„A Szerencsejáték Zrt. a hazai kultúra elkötelezett támogatójaként nem csak arra törekszik, hogy játékosainak új élményt biztosítson, hanem arra is, hogy ezeken az alkalmakon megismerhessék társadalmi felelősségvállalásunk célkitűzéseit, partnereink tevékenységét és akár támogathassák célkitűzéseiket is. Az Ökumenikus Segélyszervezet és a nemzeti lottótársaság az elmúlt 10 évben számos programon dolgozhatott közösen és büszkék vagyunk arra, hogy az idei Szuperkoncert alatt befolyt összeggel egy újabb cél megvalósulásához járulhatunk hozzá játékosainkkal közösen” – emelte ki a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója, Mager Andrea.

A tavalyi Szuperkoncerten a szerencsevadászok 4 millió forinttal támogatták a Segélyszervezet munkáját, idén pedig rekordösszegben, összesen 6 millió forintért próbáltak szerencsét a koncertezők.

„A Szuperkoncerten összegyűlt adomány több ezer hazai rászoruló gyermek támogatását teszi lehetővé: az országosan 20 helyszínen több mint 3000 rászoruló gyermeket segítő Kapaszkodó program fejlesztő foglalkozások, táborok, közösségi programok szervezésével teremt esélyt a társadalom perifériáján élő családok gyermekeinek a felzárkózásához. Hálás köszönet illeti mind a szervező Szerencsejáték Zrt-t, mind a koncerten játékosan segítők sokaságát, hogy az összefogás erejével együtt segíthetünk!” – mondta el Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója.

Az esemény alatt nem csak a küzdőtér, hanem a színpad közvetlen közelében felállított akadálymentes lelátó is megtelt. A koncertekről azok sem maradtak le, akik nem tudtak személyesen eljönni, ők az online közvetítésen keresztül követhették az eseményeket.

A Puskás Aréna Szoborpark színpadjának építésében 6 napon át, átlagosan naponta közel 100 ember vett részt, emellett a koncertek kifogástalan minőségéért egy mintegy 250 fős stáb felelt a helyszínen.

Szerencsejáték Zrt. Kommunikáció