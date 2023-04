Országszerte készülnek az egyházi iskolák is Ferenc pápa apostoli látogatására

A hétfői tüntetés több résztvevője is agresszívan lépett fel a rendőrökkel szemben

Erőszakos dulakodásba torkollott a hétfő esti kordonbontás a Karmelitánál, a rendőrök könnygáz spray-t is bevetettek. A tanártüntetést követően ugyanis a demonstrálók - csatlakozva a baloldal politikusaihoz - a Karmelita felé vették az irányt, ahol az ellenzéki politikusok hergelésére kordonbontásba kezdtek. A randalírozók között volt Hadházy Ákos, Gelencsér Ferenc és Hajnal Miklós is. De a tüntetésen megjelent a főpolgármester és párttársai is.