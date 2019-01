Óriási siker a hermanosok We Are the World-klipje

Több mint nyolcszáz diák énekelte együtt Michael Jackson We Are the World című dalának feldolgozását. A Miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai és tanulói klipet is készítettek az előadásról, amit már több mint félmillióan néztek meg. A diákok számára felejthetetlen élmény volt a forgatás, ami összekovácsolta az egész közösséget. A rendező szerint a klippel a gyerekkor fontosságára akarták felhívni a figyelmet.

Egy hét alatt több mint félmillióan nézték meg a Miskolci Herman Ottó Gimnázium videoklipjét. A We Are the World című dal feldolgozásában a nyolcosztályos intézmény összes tanulója és diákja, vagyis mintegy nyolcszáz ember énekelt együtt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ennek a We Are the World-ös videónak a forgatása nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. Először is nagyon sokat gyakoroltunk a szólistákkal is, meg a többi diákkal is, hogy nagyon szépen, és színvonalasan menjen majd, amikor élesben került felvételre” – fogalmazott az egyik diáklány.

A videoklip ötlete Kiss Zoltán fejéből pattant ki, miután két diákja és egy kollégája megkereste azzal, hogy készítsenek valamit erre a dalra. A magyartanár kitalálta a forgatókönyvet, és körülbelül két hónap alatt sikerült megvalósítani az elképzeléseket. A klipben 25 szólista szerepel az iskola minden évfolyamából.

„Hatalmas élmény volt számomra ez az egész forgatás, látni, ahogy az iskola egyszerre énekel, és egy szívként dobog közösen. Felemelő érzés volt tényleg ott állni a színpadon mindenki előtt és együtt énekelni egy közös cél érdekében” – mondta egy másik tanulólány.

A klip az elkészülte után hamar népszerűvé vált a videomegosztó oldalon.

„Természetesen ugye arra számítottunk, hogy lesz egy minimális hírneve ennek az egésznek, viszont ugye mindenki arra gondolt, hogy a hermanos szülők, hermanos barátok fognak nagyobb figyelmet fordítani erre az egészre, de nem. Szerintem senki sem számított arra, hogy ilyen mértékű, ennyire pozitív visszajelzést fogunk erre az egészre kapni” – jegyezte meg egy másik iskolás lány.

Kiss Zoltán szerint azért lett ennyire sikeres a klip, mert a mondanivalója mindenki számára érvényes lehet. „Nekünk szólni kell itt ebben a klipben a gyerekkorról, a gyerekekre való odafigyelésről, arról a felelősségről, ami a mi kezünkben van itt ebben az iskolában is, és bármelyik más oktatási intézményben, ebben az országban, hogy fontosnak kell lenni számunkra az, hogy mivé válnak ezek a gyerekek, hogy az ő jövőjük a mi kezünkben is van” – emelte ki a magyartanár.

A hermanos diákok még a We are the World sikereit dolgozzák fel, de már körvonalazódik egy újabb, még nagyobb szabású produkció a miskolci intézmény előadásába.